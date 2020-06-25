Игорь Кондратюк: "На карантине читал книги, смотрел кино и начал игру «Караоке на диване» в Инстаграме"

Игорь Кондратюк. Фото: Український простір

Игоря Кондратюка можно смело называть одним из самых узнаваемых персонажей украинского телевидения. Уже не одно поколение телезрителей знают его как ведущего еженедельного шоу "Караоке на Майдане". Представьте только, украинцы пели песни в караоке еще 20 лет назад, задолго до того, как это стало всемирным мейнстримом! Причем караоке производства Кондратюка еще и транслировалось на всю страну.

А еще зрители со стажем должны помнить Игоря Кондратюка как ведущего "Программы передач на завтра", "Интеллект-шоу LG Эврика" и "Звездный дуэт", как активного игрока "Что? Где? Когда?" и, конечно же, в качестве судьи телешоу "Украина имеет талант" и "Х-Фактор". Причем во втором он еще и опытнейший тренер, который принимал участие в 7 из 10 сезонов проекта и трижды приводил подопечных к победе.

Кроме того, 58-летний Игорь Кондратюк – кандидат биологических наук, ярый футбольный болельщик и отец троих детей. Поэтому с ним уж точно нам было о чем поговорить.

"Почти всем главным каналам страны предложил купить "Караоке на Майдане" после СТБ – но бесполезно"

– Вы были судьей в шоу "Україна має талант", в песенном шоу X-Фактор. Насколько важны такие проекты?

– На мой взгляд, УМТ и Х-Фактор для зрителей – это проекты социального оптимизма: вот, посмотрите, насколько наша страна богата талантами! А для участников – это возможность стать ближе к зрителям, продемонстрировать свой талант большой телевизионной аудитории. Напомню, первые сезоны этих программ на СТБ имели прекрасные рейтинги и количество телепросмотров, и отмечены многими премиями украинской телепремии Телетриумф. Потому что были яркими, интересными, полными удивительных талантов.

Со временем, правда, зрители насытились талантами: "Аааа.., гимнастика на канате? Мы это уже видели!".

– Кто из Ваших подопечных смог добиться успеха после шоу?

– Наибольших успехов состоянию на сегодня, достиг, кажется, победитель 6-го сезона Х-фактора Melovin (Костя Бочаров) из Одессы. Относительно победителей УМТ, то Ксения Симонова, песочный аниматор из Евпатории, имела огромный успех в мире. В 2019-м ей удалось дойти до полуфинала сезона "america's Got Talent: The Champion", в котором выступали самые яркие таланты со всего мира!

– 20 лет подряд, вплоть до 2019-го, выходила программа "Караоке на Майдане". Вы были ее соавтором, продюсером и ведущим. Почему программа прекратила свое существование?

– Программа закрылась в январе 2019-го года большим гала-концертом бывших выпускников "Караоке...", ровно через 20 лет с момента выхода, из-за того, что закончился контракт с телеканалом СТБ. Владимир Бородянский, который тогда еще руководил телеканалом, считал ее устаревшим форматом, а мне пожелал придумать и сделать – как ведущему или как продюсеру – более солидную программу. Я, к слову, всем главным каналам страны (кроме Интера) предложил купить "Караоке на Майдане" после СТБ – но тщетно...

– Какие выпуски особенно запомнились?

– Не поверите, но я многие выпуски программы помню!

Например, первую выездную съемку мы провели в Мариуполе, на Левом берегу, возле кафе покойной мамы Андрея Козлова (соавтора "Караоке на Майдане") "Пикадилли". Была нереальная толпа!

Единственная съемка не на площади и не на улице была в Горловке – на теннисном стадионе. Необычно, скажу я вам.

Когда снимали программу в Каневе, кажется, полгорода было на самой большой площади Канева (то есть – более 12 тысяч человек!).

А еще мы снимали программы на острове Реюньон в Индийском океане, в Барселоне, в Льорет-дель-Мэри и даже на Бульваре Звезд в Лос-Анджелесе. Правда, это была не самостоятельная программа, а эпизод в шоу "Американский шанс".





"Эпидемии в развитых странах давно отошли в прошлое, даже целесообразность прививок начали ставить под сомнение, что я считаю идиотизмом чистой воды"

– "В прошлой жизни", как Вы сами отмечали, Игорь Кондратюк написал более 100 научных работ по молекулярной биофизике, стал кандидатом биологических наук. С Вашей точки зрения – почему человечество оказалось не готово к атаке коронавируса? Достаточно ли адекватно реагировала на вызовы украинская власть?

– О неготовности человечества к пандемии коронавируса лучше почитать пространные комментарии вирусологов. К тому же сейчас доминантной является мысль об искусственном его происхождении из лаборатории в Ухане. Это сразу снимает вопрос о неготовности медицины: потому что кто знает, что там в пробирках уже изготовлено?

На самом деле актуальнее вопрос – почему медики почти всего мира, а не только украинские, были не готовы к пандемии? Ответ, как по мне, – очевиден: человечество расслабилось и забыло, что биологическое оружие – коварнее, и является более разрушительным, чем даже ядерное. Эпидемии в развитых странах давно отошли в прошлое, даже целесообразность прививок начали ставить под сомнение, что я считаю идиотизмом чистой воды! В результате, самой большой проблемой для медицины подавляющего количества стран является сезонный грипп. Лихорадка Эбола, СПИД, различные тропические малярии считаются или локальными, или подконтрольными болезнями. Короче говоря, мы никогда не будем застрахованы от другого коронавируса или еще какого-нибудь смертельного патогена, который вдруг захватит Землю.

Это – не про апокалипсис, а про непростые последствия работы вирусологов.

Относительно украинской власти, то реакция, по-моему, была более-менее удачной. История покажет. Очень трудно, к слову, понять критерии "удачности" карантина для каждой страны. Количество тех, кто заболел? Количество тех, кто выздоровел? Количество умерших? А может то, как удалось удержать ВВП страны во время карантина? Не знаю. И уверен, сейчас вам никто этого не скажет. Есть разные мнения. Опять же – история покажет. А вдруг мы обречены в дальнейшем все время жить с коронавирусом, и будем ежегодными прививками уберегать себя от его тяжелых последствий?

– Как Ваша семья пережила время жесткого карантина? Кто чем занимался? Не сказалась вынужденная изоляция на отношениях?

– Начну с последнего – нет. Все в порядке. Отношения никак не пострадали, а наоборот – улучшились. Потому что мы весь этот период постоянно общаемся со старшими детьми. Они даже жили определенный период с нами. Я лично читал книги, смотрел кино и сериалы, "боролся" за правду в социальных сетях. Начал игру в Инстаграме "Караоке на диване", на одноименной странице. Зайдите, поиграйте. К слову – неплохие призы разыгрываем!

– В мае, после того, как DZIDZIO и Оля Цыбульская презентовали новый клип "Кошка", Вы прогнозировали лавину новых песен и клипов после завершения карантина... Сбывается пророчество?

– Еще нет... Карантин же продлен! Вангую, что артисты, даже если они весь карантин писали свои новые хиты, появление песен в эфирах подстраивают под туры и концерты, которых пока нет. Ждем-с...

"Мои друзья – из другой сферы жизни. Из науки и бизнеса"

– В разное время вы продюсировали Виталия Козловского, Александра Воевуцкого, Наталью Валевскую, Павла Табакова, Инну Воронову, Олесю Киричук, группу "Авиатор" (совместно с Юрием Никитиным). Почему оставили продюсерскую деятельность?

– Продюсирование артистов – это, все-таки, не мое. Все перечисленные ребята были победителями и участниками телепроекта "Шанс", где я выступал продюсером. Поэтому я считал необходимым окунуться в шоу-бизнес ради их раскрутки. Кажется, многим этот мой ход позволил закрепиться на украинской сцене надолго. Но моя миссия по окончании "Шанса" оказалась выполненной! Интересный опыт для меня, спасибо обстоятельствам. А наиболее успешного среди моих экс-подопечных каждый читатель может назвать сам, в зависимости от собственных музыкальных предпочтений.

– Кого из украинского шоу-биза можете назвать своими друзьями?

– Я не имею и никогда не имел много друзей. Ибо по моим убеждениям, друзей много быть не может, или если их много – это приятели. С кем из известных Вам людей я время от времени встречаюсь и провожу свободное время? Ни с кем. Мои друзья – из другой сферы жизни. Из науки и бизнеса. Но набрать номер и позвонить я могу любому известному Вам представителю украинского шоу-биза. К некоторым из них могу приехать в гости сразу после звонка. (смеется).

– Победительница 10 сезона "Х-фактора" (последнего на данный момент), Ваша подопечная Элина Иващенко не пробилась в финал Нацотбора на Евровидение-2020, зато будет представлять Украину на "Славянском базаре". Как оцениваете ее шансы в Беларуси, а также перспективы тех, кого Украина отправит на Евровидение-2021 в Роттердам?

– Элина с большой вероятностью может победить в Витебске. Потому что она – уникально талантливая певица. Артистка, вокалистка и трудяжка. Желаю ей стать четвертой украинской победительницей "Славянского базара" после Повалий, Русланы и Краснянской.





По Роттердаму, то к нему поедут же Go A? Почему Вы меня спрашиваете? Им лишь иную песню нужно написать. В успех на "Евровидении" с песней "Соловей", с которой группа выиграла Нацотбор, я не верил.

– В каких проектах Вы задействованы сейчас?

– По состоянию на сегодня единственная моя задача – сдать сериал "Доброволец" (режиссером выступил Ахтем Сеитаблаев, на счету которого "Чемпионы из подворотни", "Киборги", "Захар Беркут" – ред.) телеканала ICTV. Сериал моя продакшен-студия снимала осенью прошлого года. Это мой первый опыт работы с сериалом. Премьера должна состояться к Дню защитников Отечества, 14 октября 2020 года.





Сериал рассказывает о трудностях адаптации в мирной жизни мужчины, который три года был в АТО. И который продолжает в мирном Киеве бороться за справедливость, воевать с врагами Украины, которые есть и в Киеве. Это боевик, экшн. Повторяю, это мой первый сериал в качестве продюсера. Поэтому я запомнил все... надеюсь, что зрителям ICTV сериал понравится.

А вот телепрограмм собственного производства сейчас в планах нет. Думаем...

"Команда Зеленского, произнеся фразу "нужно перестать стрелять", продемонстрировала свое непонимание глубины проблемы и детскую наивность"

– Известно, что Вы – страстный болельщик, лично судили футбольные матчи, были другом Евро-2012... Что скажете о состоянии современного украинского футбола? Что нужно изменить?

– Пока имеем не очень интересный чемпионат. Доминирование "Шахтера" и постоянные проблемы "Динамо". Непонятная для меня ситуация с "Зарей" – непонятно, команда имеет стабильное финансирование, или – нет? Продолжают подниматься вверх "Александрия", "Колос" и "Десна".

Я понимаю, что все нынешние невзгоды связаны с войной на востоке. О каком подъеме украинского футбола можно говорить, когда в анексированном Россией Крыму исчезли "Таврия" и ФК "Севастополь", а сразу три команды Премьер-лиги – "Шахтер", "Заря" и "Олимпик" – играют не в своих городах? Поэтому, в первую очередь, требуется прекращение российской агрессии. Далее постепенно возрастет конкурентность и чемпионат станет таким же интересным, как недавно, когда "Шахтер", "Динамо", "Днепр" и "Металлист" играли при полных трибунах и демонстрировали приличный футбол как в чемпионате Украины, так и на европейской арене.

А пока что наблюдаем за удачной игрой наших сборных! Надеюсь, подопечные Андрея Шевченко в следующем году не будут пасти задних на Евро. Ну и следует отметить историческую прошлогоднюю победу наших ребят на молодежном первенстве мира U-20. Круто же! Имеем таланты и имеем перспективу. Я, по крайней мере, – верю.

– Насколько, с Вашей точки зрения, влияет на спортсменов игра при пустых трибунах, что стало обыденностью в карантинное время? Как оцениваете введение системы VAR?

– Ну, это же не навсегда – без зрителей. Изобретут вакцину, и зрители снова вернутся на стадионы мира. Дай Бог, чтобы это произошло уже осенью.

Система VAR – это прогресс. Шаг вперед. Система, которая компенсирует объективную невозможность судей успевать за всеми событиями на футбольном поле. Как по мне – лучше уж VAR, чем увеличивать количество судей на поле...

– Как Вы относитесь к заигрыванию отдельных украинских спортсменов и артистов со страной-агрессором? Все эти высказывания в стиле "все люди – братья", "миру – мир", гастроли в РФ и так далее?

– Категорически не понимаю. Считаю, что такие заявления, а также выступления украинских спортсменов за российские клубы или просто выступления на территории страны-агрессора – это от небольшого ума парней и девушек и отсутствия четкой однозначной позиции государства. Нельзя нейтрально или благосклонно относиться к агрессору! Это – неестественно. Это – извращения в воспитании и сознании.

– Осенью прошлого года Вы предложили "формулу Кондратюка" для прекращения войны на Востоке Украины. За прошедшие полгода что-то в ней изменили бы?

– В моей формуле я бы ничего не менял. Она, к слову, подходит и для освобождения Крыма. Я не насколько наивен, чтобы думать о возможности ее применения. Но я уверен, что именно моя формула позволит вернуть не только украинские территории, но и Украину на оккупированные земли. А как будет – увидим. Боюсь, примирение будет идти каким-то гибридным подлым путем, который не гарантирует мира и спокойствия ни Донбассу, ни Украине. Но надеемся на лучшее.

– Как оцениваете действия Зе-команды по поиску путей для решения конфликта?

– Очень неоднозначно. Команда Зеленского, произнеся фразу "нужно перестать стрелять", продемонстрировала свое непонимание глубины проблемы и детскую наивность в попытке увидеть в глазах главы Российской Федерации мир. Войну начала Россия, и единственный путь к прекращению этой позорной войны и агрессии – постоянное давление всего мирового сообщества на агрессора во всех сферах. При твердой украинской позиции быть готовыми давать отпор агрессору.

– Вы – известный путешественник. Были во многих уголках мира, включая Японию, Сингапур, Канаду, США. Прошлой зимой, еще до карантина, побывали в Новой Зеландии. Где особенно запомнилось и почему?

– Новая Зеландия везде, с севера на юг и с запада на восток – страна-картинка. Яркая природа – главное, что притягивает туристов со всего мира в эту очень далекую от Украины страну. Я выложил пост в Фейсбуке о Новой Зеландии. Желающие могут зайти и почитать.

А больше всего запомнилось, пожалуй, тот факт, что в Новой Зеландии на 5 миллионов жителей около 50 миллионов голов коров, овец и оленей. Их разводят фермеры, и когда вы путешествуете по стране на авто, везде вдоль дорог, на пастбищах – овцы, овцы, овцы...

– Есть ли любимые уголки в Украине? Какие бы советы дали недавно созданному Государственному агентству развития туризма Украины?

– Во-первых, сделать хорошую дорогу до Каменца-Подольского. Это стыдоба, что в этот город – историко-архитектурный заповедник, невозможно доехать по нормальной дороге!

Моя любимая часть Украины – это Херсонщина. Но люблю крымские дороги, Карпаты, Каменец-Подольский, Ужгород, Львов, Киев, Одессу... У нас много прекрасных и перспективных туристических мест. Поэтому у этого Государственного агентства работы – непочатый край!

Напомним, что Игорь Кондратюк также объяснил "Комментариям", почему в Украине так мало интеллектуальных телешоу.

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