Скандалы в Раде, подкуп голосов нардепов и продажа госимущества: что скрывает Дмитрий Наталуха

Дмитрий Наталуха. Фото портал "Комментарии"

Скандалы в Раде, давление на народных депутатов, подкупы голосов парламентариев, разногласия с президентом Зеленским – такие новости нередко появляются в украинских медиа. Портал "Комментарии" обратился к Дмитрию Наталухе, бывшему нардепу фракции "Слуга народа", а ныне председателю Фонда государственного имущества Украины с просьбой рассказать о ситуации в Раде и в Фонде госимущества.

Вопросы касались как политической ситуации и скандалов, так и деятельности Фонда. Ответ получил от Фонда госимущества и только на вопросы, которые касались организации. Далее приводим вопросы и ответы, а также оставшиеся без ответа вопросы.

– В 2026 году Вы (Дмитрий Наталуха, – ред.) возглавили Фонд государственного имущества. До Вас исполняла обязанности Председателя ФГИ Иванна Смачило, в каком состоянии она передала Вам дела?

– 14 января 2026 года Верховной Радой Украины было принято решение о назначении Дмитрия Наталухи Председателем Фонда. На сегодняшний день Фонд продолжает реализовывать свои полномочия, определенные законодательством, в частности, осуществляет мероприятия с целью обеспечения выполнения приоритетных задач, определенных Политикой государственной собственности, утвержденной Кабмином, а также выполнение планового поступления средств от приватизации государственного имущества, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" в размере 2 000 000 тыс. грн.

– Как можете прокомментировать информацию о нарушении процедур замены руководителей многих предприятий фонда при Вашем руководстве?

– Фонд при назначении руководителей предприятий, находящихся в сфере его управления, руководствуется требованиями действующего законодательства. В то же время журналистский запрос не позволяет идентифицировать предприятия, которых касается поднятый вопрос о процедуре смены руководителей предприятий.

- В Украине более 3000 государственных предприятий, у каждого госпредприятия есть директор, 80% этих предприятий убыточны. Объясните, почему они не банкротятся, почему их не ликвидируют? Почему их не приватизируют?

- По состоянию на сегодняшний день в сфере управления Фонда находится 2 267 юридических лиц, из которых 1 729 государственных предприятий. Значительная часть из которых фактически не осуществляет деятельность, а отсутствие руководителей и первичной документации затрудняет определение реального финансового положения и процедур банкротства или ликвидации. При этом они уже находились в таком состоянии до их передачи из сферы управления субъектами управления объектами государственной собственности в сферу управления Фонда.

Фонд уже начал работу по прекращению таких предприятий, проведен отбор более 130 предприятий и принято решение о прекращении 54 из них. В то же время завершение процедур усложняется отсутствием документов, руководителей и необходимостью проведения предусмотренных законодательством мер.

Из общего количества государственных предприятий, которые находятся в сфере управления Фонда, не подлежат приватизации — 1647 предприятий, из которых более полутора тысяч находятся в состоянии прекращения и/или расположены на временно оккупированных территориях.

- Объясните, почему Украина в течение 30 лет идет по пути приватизации, а не корпоратизации предприятий? Это дало бы толчок развитию рынка ценных бумаг в Украине и более эффективному управлению — когда миноритарные собственники смогли бы влиять на деятельность предприятия.

- До вступления в силу 07.03.2018 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" приватизация в Украине осуществлялась в соответствии с действующим на то время законодательством, в частности, законами Украины "О приватизации государственного имущества", "Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе", которые предусматривали различные способы приватизации государственного имущества.

В то же время в соответствии с Указом Президента Украины от 15.06.1993 № 210/93 "О корпоратизации предприятий" и постановления Кабинета Министров Украины от 05.07.1993 № 508 "Об утверждении Положения о порядке корпоратизации предприятий" уполномоченными органами управления осуществлялась корпоратизация предприятий, которые находились в области их управления.

В соответствии с вышеупомянутым Указом Президента Украины № 210/93 после принятия решения о приватизации корпоратизированных обществ их учредители передавали акции этих обществ для приватизации (продажи) государственным органам приватизации.

На сегодняшний день в соответствии с требованиями статьи 14 Закона Украины "Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц" все государственные предприятия, находящиеся в сфере управления уполномоченных органов управления, подлежат превращению в хозяйственные общества или ликвидации.

Государственные предприятия, которые не будут превращены уполномоченными органами управления в хозяйственные общества, по решению Правительства подлежат передаче в сферу управления Фонда, кроме единых имущественных комплексов государственных предприятий, не подлежащих приватизации.

- Главное следственное управление Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора расследует уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Речь идет о приватизации ТРЦ "Оушен Плаза". Вы заявили о попытке сорвать приватизацию "путем беспредела" на примере указанного ТРЦ. Если, по Вашим словам, Фонд не влияет на стоимость лота и результаты торгов, то кто, по Вашему мнению, может повлиять на прозрачность проведения аукциона по этому лоту и последующих продаж госимущества?

- Решением Высшего антикоррупционного суда от 20.03.2023 по делу № 991/1914/23 в доход государства взыскано долю размером 66,65% в уставном капитале ООО "ИС "Лыбидь" (ТРЦ "Оушен Плаза"), управление которой осуществляет Фонд.

1 февраля 2026 вступило в силу постановление Правительства от 21.01.2026 № 75 "Некоторые вопросы реализации активов, в отношении которых принято судебное решение о применении санкции", согласно которому утвержден Порядок реализации активов, , в отношении которых было принято судебное решение о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Реализация государственной доли ООО "ИС "Лыбидь" будет осуществляться Фондом в соответствии с указанным Порядком реализации активов через электронную торговую систему "Прозорро.Продажи", что обеспечит открытость, прозрачность, конкурентность и равный доступ потенциальных покупателей к участию в электронном аукционе.

"О вопросах № 1-7, которые касаются деятельности Дмитрия Наталухи до назначения его на должность Председателя Фонда, в частности деятельности Верховной Рады Украины, парламентских фракций и организации законодательного процесса, сообщаем, что предоставление ответов на эти вопросы не относится к компетенции Фонда", — говорится в сообщении.

Портал "Комментарии" присылал Дмитрию Наталухе следующие вопросы:

- Дмитрий Андреевич, Вы до середины января 2026 года были народным депутатом крупнейшей фракции в парламенте "Слуга народа". Расскажите, какие противостояния возникали в парламенте.

- Существует ли в Раде фактическое монобольшинство или существовало по крайней мере до середины января 2026 года, когда Вы еще были народным депутатом? Существует ли в Раде оппозиция?

– Как собирались голоса в Раде под сложные законопроекты?

– По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, после начала полномасштабной войны "зарплаты в конвертах" народным депутатам выросли от 1-2 до 5 тысяч долларов. Расскажите, каков размер зарплат в конвертах в парламенте? От чего зависит размер таких зарплат? Кто выплачивал зарплаты в конвертах народным депутатам?

– Президента Владимира Зеленского связывают с фракцией “Слуга народа” – именно на депутатов монобольшинства он опирается в парламенте. Скажите, какие рычаги влияния применял Владимир Зеленский к народным депутатам фракции для принятия непопулярных и откровенно скандальных законопроектов? С принятием каких законопроектов возникали самые большие сложности? Как разрешались споры внутри фракции?

- Расскажите о конфликте между фракцией "Слуга народа" и президентом?

– Поговаривают, что у президента Зеленского есть два решения – свое и неправильное. Удавалось ли народным депутатам или Вам лично убедить президента в ошибочности его решения, если это касалось интересов государства? Какие это были вопросы?

На острые вопросы, которые интересуют многих украинцев и показали реальную ситуацию с управлением страной, Дмитрий Андреевич Наталуха, бывший народный депутат крупнейшей парламентской фракции, к сожалению, не ответил.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Раде требуют срочно отменить.



