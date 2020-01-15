Король сокового рынка Украины Барщовский Тарас Ярославович - что мы знаем о нем

Имя Тараса Барщовского регулярно фигурирует в списках самых богатых украинцев. Согласно данным издания "Фокус", Тарас Ярославович Барщовский по итогам 2018 имел состояние в $101 млн. Широкой публике Тарас Барщовский известен как основатель компании "Яблочный дар" - лидера украинского рынка концентрированных соков и натуральных соков под торговой маркой Galicia. В менее узком кругу предприниматель – известный организатор грандиозных афер на сотни миллионов гривен.



Биография Тараса Барщовского





Развитие своей бизнес-империи будущий соковый "король" Украины Тарас Ярославович Барщовский начал в конце 1990-х годов. В 1995-м году открыл торговую точку в городе Городок Львовской области, где торговал маслом и мясными изделиями. Впоследствии приобрел транспортный автомобиль, на котором начал импортировать в Украину соковый концентрат. В 1999 году бизнесмен основал логистическую компанию "Танк Транс", а в 2003-м - "Яблочный дар".



В течение следующих 8 лет Барщовский Тарас Ярославович стал владельцем плодоперерабатывающих заводов в:

- г. Городок (Львовская обл.);

- с. Затишье (Харьковская обл.);

- с. Солобковцы (Хмельницкая обл.).

В 2011-м магнат вышел на международный рынок, приобретя еще одно предприятие в польском г. Двикозы, и основал международную группу компаний T.B Fruit. Сегодня в собственности T.B Fruit всего 8 заводов в Украине, Молдове и Польше. "Фруктовая" группа имеет замкнутый цикл производства (от выращивания сырья до реализации конечной продукции) и занимается производством: фруктового пюре, аромы, замороженных овощей и фруктов, концентрированных соков и соков прямого отжима (TM Galicia).

О личной жизни бизнесмена известно немного. Согласно данным Википедии, Тарас Барщовский имеет 2 детей. Семья Тараса Барщовского ни в чем себе не отказывает. К примеру, в 2018 году журналисты выяснили, что именно Барщовскому принадлежит один из самых дорогих внедорожников, которые можно встретить на украинских дорогах – Rolls-Royce Cullinan.

Сделки фруктового магната Тараса Ярославича Барщовского





Данные Тараса Барщовского начали попадать в криминальные хроники в 2015 году, когда фискалы заподозрили его компании в заключении фиктивных сделок с целью уклонения от уплаты налогов. Работники Государственной налоговой инспекции во Львове выяснили, что ООО "ТВ Сад" с 2013-го по 2014. Неправомерно находилось на специальном режиме налогообложения сельхозпредприятий, чем нанесло государству ущерб на 299,99 млн грн.

"ТБ Сад" – еще одна компания Тараса Барщовского. Фирма арендует угодья, на которых выращиваются: ягоды, яблоки, груши, рябина, черника и т.д.

Документально аграрное предприятие было оформлено как реальный производитель сельхозпродукции, поэтому не платило НДС на стоимость поставленных товаров или услуг. Впрочем, как установила проверка налоговиков, на самом деле "ТБ Сад" не вело никакой хозяйственной деятельности на арендованных угодьях. Кроме того, по данным материалов дела, предприятие не отразило в документах продаже товаров и услуг нескольким компаниям, в том числе – "Яблочного дара".





И свою главную аферу Барщовский Тарас Ярославович организовал в 2015 году, незадолго до ликвидации "Дельта Банка".

С осени 2014, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, в ПАО "Дельта Банк" начались сложности. Пользуясь ситуацией и учитывая просрочки по кредитам, должностные лица и основатель (Барщовский) заемщиков ООО "Яблочный Дар" и ООО "Танк Транс", с целью невозврата кредитных средств, заключили договоры уступки прав требования с клиентами банка, которые не имели возможности получить свои средства и 02.02.2015 года заявили ПАО "Дельта Банк" о зачете встречных однородных требований и прекращения обязательств по кредитам.

В общем, фактически за месяц до признания ПАО "Дельта Банк" неплатежеспособным, группа компаний ООО "Яблочный Дар" и ООО "Танк Транс" совершили более десяти операций по зачислению встречных требований (схлопывание) на общую сумму более 100 млн евро.

Однако незаконность таких действий должника (компаний Барщовский) подтверждается судебными решениями, которые вступили в силу, в частности:

- 26 сентября 2019 Западный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО "Яблочный Дар" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Львовской области от 27.02.2019 по делу № 914/259/18, которым был удовлетворен иск Уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Дельта банк" и признано недействительной одностороннюю сделку – заявление ООО "Яблочный Дар" № 1 от 09.02.2015 о зачете встречных однородных требований и прекращения обязательств по уплате компанией задолженности перед банком по договору кредитной линии № НКЛ-200469/2 от 19.07.2012 в размере 6,47 млн евро (7,3 млн долл.) и прекращение обязательств ПАО "Дельта Банк" перед ООО "Яблочный Дар" на аналогичную сумму по аккредитивам, выданным Банком в пользу одной из международных финансовых компаний и права требования по которым перешли от этой компании к ООО "Яблочный Дар".

- Раньше, 12 сентября 2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ООО "Яблочный Дар" и оставил без изменений решения судов низших инстанций по делу № 914/3300/16, которыми был удовлетворен иск Уполномоченного лица Фонда ГВФО на ликвидацию ПАО "Дельта Банк" и признано недействительным заявление ООО "Яблочный Дар" № 3 от 09.02.2015 о прекращении обязательств по уплате долга перед "Дельта Банком" (по договору кредитной линии № ВКЛ-2005469 от 21.01.2011) на 13,1 млн долл. США вследствие зачета встречных однородных требований (как отмечалось, ООО "Яблочный Дар" получило от международной финансовой компании права требования к "Дельта Банку" по ряду аккредитивов).

- К аналогичному выводу Верховный Суд пришел по делу № 914/260/18 и вернул ПАО "Дельта Банк" права требования к ООО "Яблочный Дар" на сумму около 34 млн евро. По мнению суда, взаимные требования "Дельты" и T.B Fruit нельзя считать однородными, поскольку договоры по аккредитивам и кредитам были заключены в разных валютах.

В качестве залога по кредитам ГК T.B Fruit в "Дельте" выступают, в том числе, цеха разлива оборудование по производству сокового концентрата, земельные угодья; транспорт "Танк Транса" и др.

Осознав неотвратимость взыскания долгов, Тарас Барщовский снова взялся за мошенничество: в октябре нынешнего года объявил о ликвидации "Танк Транса", а 22 ноября 2019 подал от имени "ТБ Сад" заявление в Хозяйственный суд Львовской области об открытии производства по делу о банкротстве "Яблочного Дара".

26.11.2019 Хозяйственным судом Львовской области начато производство по делу № 914/2404/19 о возможном банкротстве ООО "Яблочный Дар". Не секрет, что цель должника - не возвращать долг и сохранить имущество, прячась за мораторий, предусмотренный в процедуре банкротства.

Барщовский пытается коррупционным путем блокировать регистрационные действия через судебные запреты. Проще говоря, "покупает" судей. Показательным примером является решение Железнодорожного районного суда г. Львов от 20.12.2019 по делу № 462/7923/19 по уголовному производству № 42019141090000122. Для понимания уровня цинизма можно отметить, что заявителем в уголовном производстве и потерпевшим лицом является ООО "ТБ Сад", а вроде "ворами" физическое лицо-поручитель и ООО "Яблочный дар". Однако, невыполнение физическим лицом обязательств поручительства не может считаться мошенничеством, а потому это расследование – откровенно заказное. Чего только стоит и молниеносность, с которой работают правоохранители и суд: 17.12.2019 состоялась регистрация заявления о преступлении, а уже 20.12.2019 суд своим постановлением традиционно устанавливает запрет на регистрационные действия в отношении всего недвижимого имущества ООО "Яблочный Дар". Как вам такой "трюк"?

Но дальше начались реальные 90-е, на частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Юдина М.А., который удостоверял договор уступки прав требования между банком и ФК "Инвестохиллс Веста", начали неистовый психологическое давление. Как только нотариус начал производить замену ипотекодержателя в реестре прав на недвижимое имущество, сначала к нему сразу наведался наряд полиции с неформальными намеками на "ошибочность" его действий, а потом уже посреди ночи в офис нотариуса ворвались преступники и, сломав оконную железную решетку, похитили сейф, в котором хранились ценные вещи и документы.

Интересен также тот факт, что Барщовский Тарас Ярославович передал в залог вроде несуществующее имущество. В ипотеку давали шесть земельных участков общей площадью 20 га для ведения сельскохозяйственного хозяйства, расположенных в Городецком городском совете (за пределами населенного пункта), Городецкого р-на, Львовской обл. Но в реестре прав на недвижимое имущества нет пока сведений по этим земельным участкам. Равно как и в публичной кадастровой карте Украины. Получается, что была проведена незаконная смена регистрационных данных этих земельных участков. Очевидно, должник желает сохранить их в своей собственности любой ценой и обязательно повредить кредитору.

Не надо иметь специальных знаний, чтобы понять: банкротство "Яблочного Дара" и "Танк Транса" является искусственным и не может расцениваться иначе, как право Тараса Барщовского об отказе выполнять решения судов и возвращать украденное.

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