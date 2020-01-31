Лотереи тормозят легализацию игорного бизнеса, скупая джинсу против конкурентов

Мы живем в мире, где свобода слова превратилась в свободу лжи, а правда никого не интересует. Сегодня политика постправды становится преобладающей во многих демократических общественных системах. Украина, к сожалению, не только не стала исключением из общемирового тренда, но и явно идет в лидерах информационной лжи и потока экскрементов, которые, казалось бы, уважающие себя СМИ, публикуют за сущие копейки.

Конечно, всем надо зарабатывать. Но журналистика должна нести людям объективную информацию, а тем кто считает наоборот, надо честно признаться, что они не имеют никакого отношения к журналистике -- и идти в ассенизаторы.



Ярким примером такой антижурналистики является статья о том, как игорный бизнес берет Украину в заложники. Вполне понятны заказчики этого опуса. Это люди, которые абсолютно спокойно занимались игорным бизнесом под прикрытием "лотерей и аттракционов", держали подпольные сети казино и игорных залов, платили за крышу правоохранителям и горя не знали.

Их все устраивало. Ведь если игорный зал нелегальный, то человек, который проигрывает там деньги, по сути преступает закон, а значит его можно обмануть, смошенничать, раздеть до нитки и выкинуть на улицу без копейки денег. Именно эти люди ответственны за бабушек, которые проигрывали пенсии, и студентов, которые проигрывали не только стипендии, но и деньги на обучение.

И теперь, когда Президент Украины сказал -- хватит. Довольно обманывать людей и платить взятки. Давайте создадим равные условия для всех. Защитим людей, которые больны игроманией, защитим стариков и подростков, наполним бюджет страны, а с заработанных денег начнем строить стадионы и повысим стандарты социальной защиты для тех, кто в этом нуждается. Когда впервые за десять лет власть решила реально решить проблему -- из-под карточных столов прокуренных полуподвалов повылазили существа, которым это все не надо. И не надо по одной простой причине, потому что они не умеют зарабатывать не нося взятки и обманывая клиентов.



Люди, которые выступают против легализации игорного бизнеса – выступают ЗА обман, лицемерие, и взятки на которые потом правоохранители и политики покупают очередную виллу в Ницце. И понятно, что если у них есть деньги на заграницу, то они найдут пару гривен на заказную статью, в которой белое называется черным -- и наоборот.



Сама статья состоит из условных трех частей:



1. Ужасный Швиндлерман захватывает Украину;



2. Закон о легализации игорного бизнеса защищает интересы только букмекеров;

3. Все зло в мире от "Пари-Матч";

Разберемся. Во-первых, невооруженным взглядом видно, что автор статьи не единожды повторяет словосочетание "Швиндлерман захватывает Украину". Это сделано с целью разжигания ксенофобных настроений внутри довольно толерантного украинского общества. Возможно, автор статьи нашел бы себя среди погромщиков евреев в начале прошлого века, но сейчас за разжигание межнациональной розни в уголовном кодексе Украины предполагается ответственность до 7 лет лишения свободы.

Чем же подкреплено мнение о захвате Украины? Автор статьи нам предлагает следующую логическую цепочку: Эдуард Швиндлерман – предприниматель, в игорном бизнесе с середины 90-х", а значит он имеет криминальный шлейф. Если исходить из логики этого абсурдного заявления, то криминальный шлейф в Украине несет на себе и Кучма, и Ющенко, и П.Порошенко и большинство предпринимателей. Этот абсурд может быть рассчитан только на молодежь, которая о 90-х знает лишь из фильмов "Бумер" и "Бригада".



Затем, как бы в подтверждение своих слов нам демонстрируют свидетельство о регистрации ТОВ "Бетринг", которая зарегистрирована в России, и которой якобы владеет Э.Швиндерман, хотя собственником компании "Бетринг" является другая компания -- "Играющий мир", конечным бенефициаром, которой является Коломейцев В.А., предприниматель из Ростова-на Дону.



Затем автор статьи утверждает, что ТОВ "Пари-матч" ведет свою деятельность в ДНР и ЛНР, и не предоставляет нам ни единого доказательства. Хотя бы сделанного на фотошопе.



Затем, как доказательство "захвата Украины" Швиндлерманом нам предоставляют информацию о том, что компания "Пари-матч" спонсирует Премьер-лигу и иные соревнования и даже спортивные клубы. Если провести аналогию, то все страны мира уже захвачены спонсорами спортивных клубов, таких как "Audi", "BMW" и "Adidas".



Тоже самое касается и рассказов о миллионах гривен, выведенных в Россию. Ни одного доказательства, только куча бессвязных фактов, которые должны создать картинку сионистского заговора против Украины.



С рассказом о том, что законопроект о легализации игорного бизнеса интересен лишь букмекерам, можно очень долго спорить. Но не в части его идеальности. Про недоработки при его разработке, а также отсутствии диалога между властями и участниками рынка не говорил только ленивый. Но считать, что легализация игорного бизнеса не выгодна никому кроме букмекеров – это значит пойти против лжи тех, кто десять лет наживался на подпольных игорных заведениях.



Мы приведем лишь одно сравнение, которое ответит на все вопросы.

Согласно законопроекта №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, который принят в первом чтении Верховной Радой Украины, организаторы азартных игр должны оплачивать лицензии на право открыть такой бизнес, и если для казино и букмекеров такая лицензия будет стоить около 18 млн.долл, то для организаторов лотерей …неизвестно. Якобы стоимость этой лицензии должен устанавливать Регулятор.

Более того, согласно законопроекту, букмекерские пункты предлагается размещать исключительно в пяти-, четырех-, и трёхзвёздочных отелях. То есть там, где клиентов букмекеров не бывает априори. В то время как аналогичных требований нет ни к лотерейным, ни к игорным (суть тем же лотерейным) залам. Законопроект предполагает, что за каждый букмекерский пункт организатор игры должен платить, а за рассмотрение документов уполномоченным органом: не должен быть выше 1% от стоимости лицензии. То есть, чтобы подать заявление на рассмотрение, букмекерские компании, например, должны будет заплатить более 5,6 млн. грн. просто за то, чтобы приняли заявление.

Таких требований более не предъявляется ни к одному из организаторов азартных игр.

А теперь внимание! Угадайте сколько всего компаний лотерейщиков в Украине? Три. А сколько лицензий Регулятор может выдать лотерейщикам…три. А сколько лет на рынке должна проработать компания, чтоб получить лицензию…три. А сколько компаний, которое отвечают этому требованию? Три. "Украинская национальная лотерея", "М.С.Л." и "Патриот".

Как гласит старая пословица "На воре и шапка горит". Наверное, именно по этой причине заказчики статьи пытаются привязать "Пари-Матч" конкретно к российскому бизнесу. И именно этим объясняется каким образом якобы независимые журналисты смогли достать регистрационные документы российских компаний, что, кстати, не всегда под силу нашим спецслужбам.

Поэтому, когда автор статьи утверждает, что игорный бизнес легализируют "под одну компанию", то мы смело можем сказать, что лотереи легализируют конкретно под три компании. При чем эти же компании, оставляя за собой лотереи, будут легализировать свою деятельность через игорные залы. Ведь надо куда то девать такую прорву игровых автоматов, которые уже нельзя будет выдать за "лотерейные аттракционы".

И кстати, лицензия на открытие игорных залов обойдется их собственникам в 125 000 долларов. Еще раз. "Преступные букмекеры" должны будут уплатить за лицензию 18 млн.долл., а "несчастные лотерейщики" - 125 000 долларов. Как говорится: "Не перепутайте"!!!

И последний довод авторов этого набора не связанных фактов манипуляций, ксенофобии и лжи заключается в том, что к законопроект № 2285 разрабатывали люди, связанные с "Пари-Матч". Доказательством этого якобы является тот факт, что Давид Арахамия привлек для разработки законопроекта № 2285 юридическую компанию "Eterna Law", которая работает и с "Пари-матч". Но тот можно посмотреть на ситуацию с двух сторон. С одной стороны, найдите в стране юриста, который бы всю жизнь работал бы лишь с одной компанией. Т.е. исходя из этой логики бывший адвокат В.Януковича, который сейчас занимает должность в ГБР туда попал благодаря Януковичу, что вряд ли соответствует действительности.

И на фоне прямой связи Д. Гетманцева с одной из тех компаний, под которую явно писался закон, поиск лоббиских связей между "букмекерами" и юридической фирмы, которая якобы разрабатывала законопроект выглядит смешно.

Но еще смешнее то, что если бы автор статьи писал ее не по темникам, он бы знал, что Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала не правительственный законопроект № 2285, а комитетский №2285-д. Поэтому все предположения, кто стоит за разработкой правительственного законопроекта уже являются не актуальными.

Но актуальными остаются факты, которые мы описали выше, а это и сверхмалая стоимость лицензий для лотерейщиков и игорных залов, которые однозначно будут по "лотерейщиками", потому что только у них сейчас есть необходимые игровые автоматы. Прибавляем сюда неравные условия для размещения букмекерских пунктов и игорных залов, и получаем истинную ситуацию. Пока законопроект №2285-д выгоден лишь трем компаниям, одна из которых заказала вышеописанную статью с целью дискредитации других участников рынка ну и конечно же обвинить во всех своих грехах оппонентов.

Такие методы борьбы однозначно не приближают нас ни к европейским стандартам организации бизнеса, ни к диалогу. Хотя, возможно те, кто заплатили за ту "грязь" других методов и не знают.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!