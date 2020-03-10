Инициатива Президента Зеленского о выводе игорного рынка из тени оказалась на грани срыва: пока парламент и игроки рынка ищут компромисс по вопросу легализации, сменилось правительство и руководство Офиса Президента, а силы, желающие получить контроль над рынком - активизировались.



Виновных в саботаже процесса искали в лице разных сторон: парламентариев, членов правительства, представителей различных видов азартного бизнеса. Но мало кто был готов называть конкретные названия и имена.

Нам же удалось узнать, кто именно стоит за этим процессом.

Инсайдеры застукали стюардессу неназванной авиакомпании за передачей информации от скандально известной компании "Пари Матч".

"Я был шокирован, когда сидящему рядом со мной депутату стюардесса шепнула на ухо следующее: "Игральный бизнес Украины должен подчиниться Пари Матчу!" - говорит очевидец.

"После этого девушка поджала тонкие окрашенные в красный цвет губы, и спросила депутата – "Чай? Кофе? Вода? Томатный сок?" – рассказывает очевидец.

"Она дерзко подмигнула депутату и было уже обратилась ко мне… но, прикинувшись спящим, я избежал ее ужасных манипуляций!" – говорит инсайдер, летевший одним рейсом с депутатом, на которого стюардесса оказала давление.

После этого инцидента горе-депутат, пожелавший остаться анонимным, проходит лечение в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом: последствия психологической травмы с психопатизацией личности.

Пока пострадавший готовит иск к авиакомпании, допустившей коррупцию и психологическое давление такого вопиющего масштаба, нашей редакции удалось узнать шокирующее дополнение к этой истории.

Как оказалось, подобные случаи вот уже несколько месяцев происходят на бортах всех авиакомпаний, совершающих рейсы в Киев.

На сегодняшний день только в аэропорт Борисполь совершают рейсы авиакомпании из 31 страны мира. Еще 8 авиакомпаний совершают рейсы из аэропорта Киев (Жуляны).

К сожалению, на момент публикации ни один представитель авиакомпании не прокомментировал новость.

Остается только гадать, какие масштабы приняло давление на процесс легализации со стороны букмекеров в реальности, ведь это может быть только вершина айсберга.

Пресс-служба Пари Матч так ответила на запрос редакции: "Игральный бизнес Украины должен подчиниться "Пари Матч"! Чай? Кофе? Вода? Томатный сок?"

Напомним, букмекерская компания "Пари Матч" виновата во всех бедах украинской современности и даже докатилась до того, что прямо в воздухе устами третьих лиц нашептывает депутатам украинского парламента, как правильно легализовать игорный бизнес в Украине!

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