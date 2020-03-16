"Кейс Левина" может приземлить самолеты ВСУ

Недобросовестные военные с высокими званиями не гнушаются никакими средствами в борьбе за лакомый кусок оборонного госзаказа, стараясь превратить его в персональную кормушку.



Один из ярких примеров этому – Анатолий Левин, бывший военный летчик, уволенный за отказ принять присягу народу Украины, а ныне хозяин частного "Украино-российского авиаремонтного предприятия" (ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП"), недавно объявивший настоящую вендетту государственному (!) предприятию "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП". Но об этом чуть позже.

Крепкий орешек

Кому же служит бывший нардеп Левин, отказавшийся служить своей Родине и ее народу?

Ответ прост – Золотому тельцу. Беззаветно и, к сожалению, безнаказанно.

Итак, в лихих 90-х Левин и его структуры оказываются замешаны в череде скандалов, связанных с незаконной приватизацией армейского имущества, нелегальных поставок оружия и коррупцией.

Об этом тогда много писали. Но, став в 2002 году народным депутатом от СДПУ(о) Кравчука и Медведчука, он не только избежал уголовной ответственности, но и окреп, а также оброс новыми связями.

Дальнейшая бизнес история Левина напоминает гангстерский детектив.

Начнем с того, что Левина уже почти десять лет правоохранители регулярно ловят на горячем, возбуждают уголовные дела то за коррупцию, то за контрабанду двигателей, то за махинации на таможне, то за теневой вывоз оборудования. И все эти годы высокопоставленные армейские и прокурорские подельники и украденные у государства деньги позволяют ему выходить сухим из воды.

Вот некоторые самые громкие "подвиги" Левина.

Еще до Майдана — в 2013 году — Управление СБУ в Николаевской области предотвратило преступную схему и задержало шесть авиационных двигателей, в мае 2014 года — еще три. По факту были возбуждены два уголовных дела. Причем, на момент возбуждения второго Левин как раз приехал в Украину после трех лет вынужденной “эмиграции”: он находился в бегах по уголовному делу — № 500076 -11, возбужденному 07.11.2011 зампрокурора Херсонской области Кострицким по факту превышения служебных полномочий должностными лицами ООО "Аэропорт Херсон" (ч. 3 ст. 365 УК). Важняк Херсонской областной прокуратуры Гаврилов вынес постановление об аресте Левина, пытавшегося с помощью коррумпированного чиновника незаконно приватизировать Херсонский аэропорт, но тот скрылся: безбедно жил в России и Европе, хотя был в розыске, а потом вернулся уже как “жертва режима”.

В феврале 2015 года уже Управление СБУ в Киеве и Киевской области отлавливает два двигателя Д-ЗОКП-2 (заводские номера 03053028602042 и 03053038602034), которые еще одна компания Левина — ООО "Флайт Сервис ЛТД" пыталась переправить в Беларусь и возбуждает уголовное дело № 22015101110000040.

Маленький, но необходимый штрих. Два идентичных двигателя под теми же серийными номерами — 03053028602042 и 03053038602034, были приобретены 31 мая 2013 года, на аукционе Универсальной товарно-сырьевой биржи вместе с 28 другими отработавшими свой срок и непригодными к дальнейшему использованию двигателями по бросовой цене металлолома. А всего за последнее время Левиным было куплено более 40 таких двигателей.

В ноябре 2018 года появляется на свет дело № 12018150280000777, возбужденное заместителем начальника СВ Новоодеского ВП ГУНП в Николавской области Прокофьевым . Его суть проста: по контракту между ООО “Авиаремонтное предприятие “УРАРП” — и Styron Trading FZE (Фуджейра) ( фирмы-учередителя того же УРАРПа, также принадлежащей Левину) в Украину привозят три двигателя Д-30КП-2. При этом их стоимость по документам занижается более чем в 16 раз по сравнению с реальной. То есть Левин не только сам себе продал эти двигатели, но и попытался беззастенчиво не заплатить государству полагающиеся налоги и таможенные сборы.

Наконец, в процессе судебно-следственной волокиты, на сегодняшний день, находится еще несколько дел, в которых фигурирует "УРАРП" Левина:

Дело №12016100090000706, расследует Нацполиция (ч.1, ст. 358, ч.4 ст. 190 ККУ)

Дело № 12016100090014815, Киевская прокуратура №9 (ч.4, ст. 358 ККУ)

Дело №42015000000000111, Киевская прокуратура №6 (ч. 3, ст. 206, ч. 1. ст. 364 ККУ)

Нестандартные бизнес — идеи для "горячих" регионов

Как свидетельствую информированные источники в силовых структурах, особую денежную любовь Левин питает к Ближнему Востоку, Ирану и Африканскому континенту.

И это неудивительно. Так как по данным тех же источников, используя свои обширные связи, в том числе в структурах, связанных с перепродажей б/у авиационной техники и авиаперевозками, Левин скупает в различных странах Евросоюза и СНГ б/у- шные летательные аппараты и уже не годные комплектующие к ним, которые отработали установленный ресурс, и после "косметического" ремонта (что недопустимо регламентами и международными правилами эксплуатации-прим.) перепродаёт или передаёт их в аренду в страны Ближнего Востока (Иран и тд) и Африки (Ангола, Судан, ЦАР и тд).

С артистическим вдохновением в 2018 году Левин провернул “фокус” с доставкой авиационных двигателей в Иран, который находился под действием международного эмбарго. Самолет Ил-76, на борту которого находились двигатели Д-30 КП-2, вылетел из Борисполя в ОАЭ, но на полпути, в Турции, "неожиданно" изменил маршрут и "вынужденно" приземлился в Тегеране. Там эти двигатели "загадочным" способом испарились.

На вопросы компетентных органов по поводу судьбы двигателей, Левин, попытавшись изобразить из себя жертву, заявил, что двигатели у него украли.

Какие тайны хранит секретная "ремонтная база"

Несмотря на то, что официальная (а значит известная и контролируемая авиационными властями Украины) производственная база "Авиаремонтного предприятия "УРАРП" находится в г. Николаев, основная "ремонтная деятельность" Левина происходит в другом месте – на не сертифицированной, по сути, нелегальной производственной базе.

По имеющейся информации, именно там, силами прикомандированных специалистов "УРАРП" производится ремонт (в том числе и капитальный!) двигателей для тяжелых транспортных самолетов ИЛ-76, которые затем поставляются не только в Африку или на Ближний Восток но и – внимание – на самолеты Воздушных сил ВС Украины.

Здесь хочется сделать небольшое отступление и напомнить, что авиационный двигатель, даже 30-летней давности – это сложнейшее высокотехнологичное изделие, требующее при эксплуатации и ремонтных работах особенных специальных знаний и оборудования. Например, специализированного стенда для испытаний таких авиадвигателей, которыми в Украине оснащены всего два предприятия – "Моторсич" и, уже упомянутое выше государственное предприятие "НАРП".

Остается только догадываться, каким образом и какими средствами практически в гаражах производятся диагностика, ремонт и испытания авиационных двигателей.

Ремонтные ли услуги оказывал "УРАРП" ВСУ

В свете вышеизложенного — вопрос отнюдь не праздный. Авиационная техника — это ведь не дедушкин автомобиль, который можно худо-бедно подлатать в гараже и отправить в путь. И диагностику работы авиационного двигателя на слух и на глаз не проведешь.

А ведь год назад, предложив чуть меньшую стоимость за свою "работу", ООО "Авиационное предприятия "УРАРП" умудрился выиграть у государственного предприятия "НАРП", входящего в государственный концерн "Укроборонпром", тендер стоимостью 57 499 000,00 грн. на ремонт турбореактивных двухконтурных двигателей Д-30КП-2 для ВЧ А0215 (г. Винница).

Это если верить данным тендерного протокола № 1300, номер процедуры закупок в электронной системе: UA-2019-03-04-000353-a. А у нас нет оснований им не верить.

Заметим, при этом никого не смутило, что военный госзаказ получает украино-российская (!) компания с целым шлейфом возбужденных уголовных дел.

Также не возник вопрос, за счет каких комплектующих УРАРП выполняет ремонт двигателей, ведь для капитального ремонта необходимы новые детали взамен износившимся, а тот же УРАРП кроме б/у-шного металлолома официально ничего не закупал.

К сожалению, это остается тайной, так как и в тендерном предложении и договорах компаний Анатолия Левина с "Укроборонпромом" источник происхождения комплектующих для ремонта является, цитирую, "его коммерческой тайной". Можно только представить, какой "простор для вдохновения" дает Анатолию Ивановичу этот пункт, на который так снисходительно не обратила внимание военная приемка.

А ведь такая неразборчивость может очень дорого стоить. Так в марте 2019 г. при испытательном полете в районе г. Говерла самолета Ил-76МД, оборудованного "отремонтированными" УРАРПом двигателями, из-за отказа двигателя полет прерывался дважды. Дальнейшая проверка показала, что причиной отказа двигателя, проработавшего после капитального ремонта всего 3 часа, был изношенный старый подшипник, который в ходе ремонта должен был быть заменен.

Чудом над Говерлой не случилась трагедия. В военное время, но не по вине агрессора, а по вине делка, ставящего звон монет выше человеческих жизней.

А что же с остальными двигателями, установленными после таких же "ремонтов" на военные и гражданские самолеты? К сожалению, расследование не ведется, а сами факты и причины инцидентов, благодаря усилиям Левина, продолжают замалчиваться.

Но, как известно, все хорошее рано или поздно заканчивается. И, после победы на выборах Владимира Зеленского, Министерство обороны, одумавшись "прикрыло лавочку" и поручило заниматься ремонтом двигателей тому, кто этим должен был заниматься с самого начала – специализированному государственному авиаремонтному предприятию "НАРП", имеющему и подготовленный персонал, и все необходимое оборудование, и многолетний опыт.

Государственные деньги, которые Левин давно привык считать своими, ускользнули.

Сказать, что Анатолий Иванович расстроился – ничего не сказать. Под девизом "наглость – второе счастье", Левин решительно бросился в бой. Решение министерства попытался опротестовать, подключив некоторых, очевидно не очень разборчивых депутатов, пытаясь натравить их на Минобороны, Укроборонпром, НАРП, НАБУ, ГБР, ОГП.

Его адвокат Стахов даже пытался инициировать возбуждение серии уголовных дел по поводу якобы бездействия НАБУ, ГБР и прокуратуры. Но Решения Шевченковского, Соломенского и Печерского судов прервали эти конвульсии.

Что хочется отметить напоследок. Есть основания надеяться, что на этот раз в ситуации с "кейсом Левина" силовиков не станут "бить по рукам". Как это неоднократно происходило во времена Порошенко-Свинарчука.

И сколько интересного может открыться, если будет принято разумное, в этих обстоятельствах, решение – провести детальный технический аудит авиатехники Минобороны, с которой "поработал" "УРАРП".

Ведь речь идет не просто о том, чтобы остановить мошенника, а о национальной безопасности и о жизнях украинцев. Если кто забыл.

P.S.

Пока готовилась эта статья, стало известно, что оборонный контракт на ремонт двигателей для ВСУ у государственного предприятия "НАРП" все же отбирают в пользу частного "Авиаремонтного предприятия "УРАРП". К сожалению, мы становимся свидетелями очередного коррупционного реванша.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!