СМИ обнародовали данные, указывающие на связь украинского банкира Дениса Киреева со спецслужбами РФ

С 2015 года для Министерства обороны РФ был закрыт доступ к личным данным и оперативной информации о сотрудничестве с украинским агентом с оперативным псевдонимом "Хороший". Как указывается в источника СМИ, под этим псевдонимом в органах российской разведки мог проходить Денис Киреев, занимавший с 2007 года должность члена наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка, а с 2010 года — первого заместителя председателя правления государственного Ощадбанка.

Как следует из служебного рапорта Министерства обороны Российской Федерации, который есть в распоряжении редакции, спецслужба РФ с 2015 года закрыла данные про украинского агента, высокопоставленного украинского банкира Дениса Киреева для коллег из военной разведки. Помимо этого, в связи с переподчинением от одного ведомства другому, Денису Кирееву якобы сменили оперативный псевдоним с "Хороший" на "Бухгалтер".





"Довожу до Вашего сведения просьбу закрытия по Министерству обороны РФ личных данных о внештатном сотруднике Кирееве Денисе Борисовиче, 01 января 1977 года рождения, оперативный псевдоним "Бухгалтер", оказавшему 2-му Управлению СЭБ ФСБ РФ, при подготовке и проведении Референдума в Республике Крым активное информационное и финансовое содействие по перемещению денежных средств, в целях обеспечения проведения указанного Референдума", — сказано в рапорте от 15 октября 2015 года полковника Федорова, который в 2006 году завербовал будущего высокопоставленного украинского банкира для сотрудничества с российской разведкой.

Недавно в сеть попала запись телефонной беседы с неназванным представителем спецслужбы РФ, где тот рассказал историю сотрудничества российской разведки с Денисом Киреевым.

"В 2006 году он был задержан на переходе между пропускным пунктом тогда еще Луганской области и Мелерово Ростовской области, — поведал действующий представитель спецслужбы своему собеседнику. — Полковник Третьего управления ФСБ Федоров передал [Киреева] дальше, и тот дает показания под псевдонимом "Хороший". Он участвовал в показаниях о финансировании Вооруженных сил Украины — сколько и какой бюджет идет на закупку какого вооружения".

Сведения из обнародованной телефонной беседы полностью подтверждаются внутренней перепиской Минобороны Российской Федерации.

"Источник "Бухгалтер" оказывает постоянную информационную помощь в раскрытии каналов и способов финансирования служб и подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины), формирований блока НАТО, негласно находящихся на территории Украины и входящих в состав ВСУ как инструкторы-консультанты", — пояснил суть помощи российской разведке украинского банкира Дениса Киреева в своем рапорте его куратор в Министерстве обороны РФ.

Эти данные могут свидетельствовать о том, что Денис Киреев, занимавший высокие должности в государственных банках, даже после увольнения из них имел доступ к информации, интересующей российскую разведку, а также располагал ресурсами для оказания конкретной помощи, о которой идет речь в рапорте представителя Минобороны РФ.

Киреев Денис Борисович — украинский банкир, долгие годы работавший в системе государственных банков на руководящих должностях. С 2007 года — член наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка, а с 2010 по 2014 год — первый заместитель председателя правления государственного Ощадбанка, куда, по сведениям СМИ, Денис Киреев попал по протекции верных союзников Кремля в Украине эпохи Виктора Януковича — главы Администрации Президента Сергея Левочкина и первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева. В бизнесе последнего Денис Киреев отвечал за все финансовые потоки группы "Укрподшипник".

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