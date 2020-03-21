СМИ опубликовало историю волонтера Мысягина, который из АТО попал в Раду

Лето 2014 года, когда военный конфликт на Донбассе был уже в самом разгаре, многие использовали, чтобы помочь ВСУ или построить карьеру, воспользовавшись отличной конъюнктурой. Об этом пишет издание "Открытая Украина".

"В сложные времена всегда появляются приспособленцы! Их отличительная черта - беспринципность во всем! Карьера и нажива на первом месте", - говорится в СМИ.

Журналисты знакомят читателей с личностью Юрия Мысягина - волонтером, которого называют человеком тогдашнего замгубернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана. Якобы чиновник ставил задачи, а Юрий “совершал поставки”. И уже через год стал депутатом облсовета от партии своего патрона "Укроп", а в 2019-м - нардепом от “Слуги народа”.

“Будучи заместителем главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также заместителем главы депутатской фракции партии "Слуга народа" в ВРУ, не сильно поволонтеришь... Можно и за госизмену залететь, - пишет "Открытая Украина". - К сожалению и в партию "Слуга народа" пробираются такие "волонтерики", как Мысягин Юра. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Настоящие патриоты и депутаты от "Слуги народа" не дадут таким вот мелким жуликам и проходимцам испортить рейтинг и опозорить честь партии. Ну не место тебе в ней".

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