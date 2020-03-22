КГБисты на службе «Укроборонпрома»: реалии Украины во время войны

В данном материале речь пойдет о достаточно непубличной личности в рядах руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром" - Михаиле Морозове.



По информации СМИ: Морозов - уроженец Донецка, в 80-90-х годах проходил службу в КГБ СССР, а в 1989 году даже поступил в известный в кругах спецслужб Краснознаменный институт имени Андропова в Москве.

В интервью журналистам Морозов сообщает, что в 1989 его коллеги разработали план создания предприятия для решения важных задач. Так в недрах научно-технической разведки КГБ УССР родилось первое предприятие, которое в дальнейшем станет одним из специальных экспортеров Украины на международном рынке под названием "Прогресс".

После работы в частном бизнесе в 90-х, в 2001 году Морозов был назначен директором той самой фирмы "Прогресс", которая создавалась на его глазах. На управляющей должности Михаил Николаевич сразу перестраивает систему контрактов и деловых взаимоотношений с представителями пакистанского рынка. Одним из таких партнеров стал Мохаммад Захур.





Именно на его счета Морозов вместе со своими коллегами привлек около 22 млн долларов на протяжении 2001-2007 года во время своей деятельности. Такую сумму пакистанский бизнесмен получил за оказание консультационной помощи украинскому спецэкспортеру.





Такой карьерный подъем в жизни Михаила Морозова достаточно точно выразился в его электронной декларации, где именно в этот промежуток времени можно наблюдать факты о приобретении крупных земельных участков и квартир семьей Михаила Николаевича.

Несмотря на то, что деятельность украинского спецэкспортера вооружения в Пакистане имела достаточно неоднозначный характер и иногда наносила Украине репутационные и экономические потери, бывший сотрудник КГБ получил новую должность. В 2004-2005 годах его назначают первым заместителем генерального директора государственной компании "Укрспецэкспорт", а впоследствии руководителем Службы экспортного контроля, где он проработал всего пару месяцев.

С этого времени начинается другая схема с привлечением должностных лиц “Укрспецэкспорта”. Среди них известный для СМИ Голуб Андрей Анатольевич, который был представителем государственной компании в Пакистане, а впоследствии и заместителем директора одного из департаментов.

Таким образом, бывшие украинские эксперты, в прошлом выступали от имени государственных концернов, продолжали подписывать контракты на коммерческой основе и тем самым становились конкурентами для государственных производителей.

Одним из задокументированных правоохранительными органами стал случай, когда бывшим работником ДК "Укрспецэкспорт" Голубем, который был в то время сотрудником коммерческой компании "Raviana", было подписано большое количество договоров на поставку в Пакистан запасных частей и инструментов к танкам Т-80УД и "Аль-Халид" в течение 2010-2013 гг. Интересно, что господин Голуб их заключал не с государственными предприятиями, которые являются оригинальными производителями, а с партнером компании "Raviana" - ООО "НПК "ВК Система" (юридический адрес которой зарегистрирован в г. Васильков), не смотря на то, что спецификация и номенклатура товаров является исключительно продукцией ГП "Завод имени Малышева".

В дальнейшем указанная продукция могла быть нелегально полученная с ГП "Завод имени Малышева" и ГП "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению".





Кадровые изменения в руководстве ГК "Укроборонпром" только способствовали дальнейшему распространению коррупционных схем. В 2010 году тогдашний руководитель Саламатин снова назначает Морозова директором государственного предприятия "Прогресс". Стоит отметить, что Посольство США в Украине отреагировало на данные сделки нотой протеста, на которую не получило должных (согласно дипломатического протокола) ответов. Деньги за "услуги" продолжали выводить на подконтрольные Морозову и Захуру фирмы. Более выгодные контракты с другими пакистанскими коллегами были разорваны.

Также интересно, что в период с 2009 до 2013 представителям фирм Морозова и Захура было запрещено посещение заводов и предприятий "Укрспецэкспорта", о чем свидетельствует отчет СБУ за данный период.

По информации СМИ, пиком деятельности Морозова, которая может иметь признаки коррупционной, стал 2013 год, когда при использовании должностей и репутацией государственных представителей, начались переговоры о поставках в Пакистан деталей к самолетам из частных российских составов, что объясняется личными связями Михаила Морозова в военных кругах России.

В апреле 2014 года генеральным директором "Укроборонпрома" назначают Юрия Терещенко, который начал попытки вернуть фирмы Морозова и Захура к освоению средств через предоставление консультационных услуг государственным компаниям. Вместе с тем Терещенко назначает ранее скандально уволенного Андрей Голуба заместителем директора "Укрспецэкспорта". Интересный факт: он был уволен в 2013 году за скандальную историю с якобы откатами Пакситану и впоследствии продолжал частную работу в компании "Raviana" у господина Захура.

В 2014 Терещенко на тендерах поддерживает компанию "Raviana", которая является прямым конкурентом украинским предприятиям. После отказа пакистанской стороны подписывать контракты, Терещенко уволили. "Укрспецэкспорт" с того времени прекращает сотрудничество с Морозовым и Захуром, а Голубь был освобожден и вернулся на работу в "Raviana".

Несмотря на высокий ранг Михаила Морозова и влиятельные связи, в 2014 году СБУ начинает присылать письма и официальные реакции на такие международные договоры, указывая при этом на случаи уклонения от уплаты экспортной пошлины.

Как видим, Морозов всегда находился в орбите влияния и деятельности "Укроборонпрома". К тому же он имеет большой список материальных доходов, полученных в течение работы в сфере военно-технического сотрудничества.

Пока Морозов занимает должность заместителя директора по маркетингу и сбыту и уже официально заявил о реформе спецэкспортеров военного вооружения на международной арене.

Прошло 20 лет сотрудничества Морозова с пакистанскими коллегами, но Михаил Николаевич уже выразил желание вернуться к прошлой системы договоров, что означает уничтожение всех достижений украинских концернов.

Также, известным случаем для СМИ стала ситуация относительно расторжения контрактов "Укрспецэкспорта" с Турцией. Аргументировали данную ситуацию малой рентабельностью проекта, которая превышала 50% . В конце концов, контракт ушел к другим экспортеров, а Украина в лице государственных компаний понесла репутационные потери. Реформа, которую начал прошлый сотрудник КГБ и топ-менеджер с 20-летним стажем, уже имеет тенденцию к ухудшению торговых отношений Украины в сфере ВТС с иностранными контрагентами. Игнорируя имеющиеся контакты и связи, Морозов пытается перестроить системы закупки на более невыгодные для Украины, ее репутации и экономики форматы. Неизвестным остается вопрос мотивации таких коррупционных действий и реакции всех соответствующих органов на имеющуюся критическую ситуацию в сфере военно-технического сотрудничества в мире.

Напоследок стоит отметить, что кадровая политика руководства "Укроборонпром" вызывает много вопросов со стороны общественности и СМИ. И странно, что никаких публичных вопросов со стороны высшего руководства государства не звучит.

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