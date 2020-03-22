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КГБисты на службе «Укроборонпрома»: реалии Украины во время войны

Нет аналогов такому государственному концерну, как «Укроборопром», ведь он - один из наиболее известных в стране своими коррупционными скандалами. Мы привыкли слышать название этого предприятия последние годы, но мало кто знает, чем оно занималось двадцать лет назад или даже до войны на Востоке Украины

сегодня, 13:13
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КГБисты на службе «Укроборонпрома»: реалии Украины во время войны

В данном материале речь пойдет о достаточно непубличной личности в рядах руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром" - Михаиле Морозове.

По информации СМИ: Морозов - уроженец Донецка, в 80-90-х годах проходил службу в КГБ СССР, а в 1989 году даже поступил в известный в кругах спецслужб Краснознаменный институт имени Андропова в Москве.

В интервью журналистам Морозов сообщает, что в 1989 его коллеги разработали план создания предприятия для решения важных задач. Так в недрах научно-технической разведки КГБ УССР родилось первое предприятие, которое в дальнейшем станет одним из специальных экспортеров Украины на международном рынке под названием "Прогресс".

После работы в частном бизнесе в 90-х, в 2001 году Морозов был назначен директором той самой фирмы "Прогресс", которая создавалась на его глазах. На управляющей должности Михаил Николаевич сразу перестраивает систему контрактов и деловых взаимоотношений с представителями пакистанского рынка. Одним из таких партнеров стал Мохаммад Захур.

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Именно на его счета Морозов вместе со своими коллегами привлек около 22 млн долларов на протяжении 2001-2007 года во время своей деятельности. Такую сумму пакистанский бизнесмен получил за оказание консультационной помощи украинскому спецэкспортеру.

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Такой карьерный подъем в жизни Михаила Морозова достаточно точно выразился в его электронной декларации, где именно в этот промежуток времени можно наблюдать факты о приобретении крупных земельных участков и квартир семьей Михаила Николаевича.

Несмотря на то, что деятельность украинского спецэкспортера вооружения в Пакистане имела достаточно неоднозначный характер и иногда наносила Украине репутационные и экономические потери, бывший сотрудник КГБ получил новую должность. В 2004-2005 годах его назначают первым заместителем генерального директора государственной компании "Укрспецэкспорт", а впоследствии руководителем Службы экспортного контроля, где он проработал всего пару месяцев.

С этого времени начинается другая схема с привлечением должностных лиц “Укрспецэкспорта”. Среди них известный для СМИ Голуб Андрей Анатольевич, который был представителем государственной компании в Пакистане, а впоследствии и заместителем директора одного из департаментов.

Таким образом, бывшие украинские эксперты, в прошлом выступали от имени государственных концернов, продолжали подписывать контракты на коммерческой основе и тем самым становились конкурентами для государственных производителей.

Одним из задокументированных правоохранительными органами стал случай, когда бывшим работником ДК "Укрспецэкспорт" Голубем, который был в то время сотрудником коммерческой компании "Raviana", было подписано большое количество договоров на поставку в Пакистан запасных частей и инструментов к танкам Т-80УД и "Аль-Халид" в течение 2010-2013 гг. Интересно, что господин Голуб их заключал не с государственными предприятиями, которые являются оригинальными производителями, а с партнером компании "Raviana" - ООО "НПК "ВК Система" (юридический адрес которой зарегистрирован в г. Васильков), не смотря на то, что спецификация и номенклатура товаров является исключительно продукцией ГП "Завод имени Малышева".

В дальнейшем указанная продукция могла быть нелегально полученная с ГП "Завод имени Малышева" и ГП "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению".

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Кадровые изменения в руководстве ГК "Укроборонпром" только способствовали дальнейшему распространению коррупционных схем. В 2010 году тогдашний руководитель Саламатин снова назначает Морозова директором государственного предприятия "Прогресс". Стоит отметить, что Посольство США в Украине отреагировало на данные сделки нотой протеста, на которую не получило должных (согласно дипломатического протокола) ответов. Деньги за "услуги" продолжали выводить на подконтрольные Морозову и Захуру фирмы. Более выгодные контракты с другими пакистанскими коллегами были разорваны.

Также интересно, что в период с 2009 до 2013 представителям фирм Морозова и Захура было запрещено посещение заводов и предприятий "Укрспецэкспорта", о чем свидетельствует отчет СБУ за данный период.

По информации СМИ, пиком деятельности Морозова, которая может иметь признаки коррупционной, стал 2013 год, когда при использовании должностей и репутацией государственных представителей, начались переговоры о поставках в Пакистан деталей к самолетам из частных российских составов, что объясняется личными связями Михаила Морозова в военных кругах России.

В апреле 2014 года генеральным директором "Укроборонпрома" назначают Юрия Терещенко, который начал попытки вернуть фирмы Морозова и Захура к освоению средств через предоставление консультационных услуг государственным компаниям. Вместе с тем Терещенко назначает ранее скандально уволенного Андрей Голуба заместителем директора "Укрспецэкспорта". Интересный факт: он был уволен в 2013 году за скандальную историю с якобы откатами Пакситану и впоследствии продолжал частную работу в компании "Raviana" у господина Захура.

В 2014 Терещенко на тендерах поддерживает компанию "Raviana", которая является прямым конкурентом украинским предприятиям. После отказа пакистанской стороны подписывать контракты, Терещенко уволили. "Укрспецэкспорт" с того времени прекращает сотрудничество с Морозовым и Захуром, а Голубь был освобожден и вернулся на работу в "Raviana".

Несмотря на высокий ранг Михаила Морозова и влиятельные связи, в 2014 году СБУ начинает присылать письма и официальные реакции на такие международные договоры, указывая при этом на случаи уклонения от уплаты экспортной пошлины.

Как видим, Морозов всегда находился в орбите влияния и деятельности "Укроборонпрома". К тому же он имеет большой список материальных доходов, полученных в течение работы в сфере военно-технического сотрудничества.

Пока Морозов занимает должность заместителя директора по маркетингу и сбыту и уже официально заявил о реформе спецэкспортеров военного вооружения на международной арене.

Прошло 20 лет сотрудничества Морозова с пакистанскими коллегами, но Михаил Николаевич уже выразил желание вернуться к прошлой системы договоров, что означает уничтожение всех достижений украинских концернов.

Также, известным случаем для СМИ стала ситуация относительно расторжения контрактов "Укрспецэкспорта" с Турцией. Аргументировали данную ситуацию малой рентабельностью проекта, которая превышала 50% . В конце концов, контракт ушел к другим экспортеров, а Украина в лице государственных компаний понесла репутационные потери. Реформа, которую начал прошлый сотрудник КГБ и топ-менеджер с 20-летним стажем, уже имеет тенденцию к ухудшению торговых отношений Украины в сфере ВТС с иностранными контрагентами. Игнорируя имеющиеся контакты и связи, Морозов пытается перестроить системы закупки на более невыгодные для Украины, ее репутации и экономики форматы. Неизвестным остается вопрос мотивации таких коррупционных действий и реакции всех соответствующих органов на имеющуюся критическую ситуацию в сфере военно-технического сотрудничества в мире.

Напоследок стоит отметить, что кадровая политика руководства "Укроборонпром" вызывает много вопросов со стороны общественности и СМИ. И странно, что никаких публичных вопросов со стороны высшего руководства государства не звучит. 


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Источник: https://nagolos.com/news/kgbisty-na-sluzhbe-ukroboronproma-realii-ukrainy-vo-vremya-vojny/
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