Врачи рассказали, кому нельзя есть помидоры и картофель

Ежедневный рацион человека должен быть полезным и правильно сбалансированным, поэтому в нем должны появляться овощи и фрукты. Но некоторым людям следует ограничить потребление некоторых продуктов, чтобы не навредить здоровью.

Специалисты рекомендуют ограничить в своем меню картофель, помидоры и перец тем людям, которые страдают аутоиммунными заболеваниями. Несмотря на то, что овощи – это кладезь различных витаминов, минералов и веществ, в некоторых ситуациях они могут быть опасны. К примеру, соланин, который входит в состав этих продуктов способен нарушить работу кишечника и вызвать воспалительные процессы. В итоге человек может пострадать от гипотиреоза, который связан с неправильным питанием.

Помимо этого, ограничить употребление картофеля нужно людям, страдающим лишним весом, а также тем, у кого сахарный диабет и проблемы с сердцем. Несмотря на то, что эти продукты весьма популярны, их лучше заменить на цукини, тыкву и репу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит полностью исключать из рациона хлеб и картофель.