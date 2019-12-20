Назван продукт, способный защитить от инфаркта

Японские ученые провели исследование и пришли к выводу, что частое употребление черного хлеба может существенно снизить риск появления инфаркта и других сердечных проблем. Об этом сообщает издание Med2.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором приняло около 60 тыс. человек, которые регулярно употребляли в пищу ржаной и овсяный хлеб и пшеничные отруба. Специалисты выяснили, что в этих продуктах содержится большое количество витаминов группы В, в частности В6 и В9, которые положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, тем самым предотвращая развитие серьезных заболеваний.

Помимо этого, в состав черного хлеба входит витамин Е, который препятствует развитию раковых клеток. Также он помогает организму избавиться от шлаков и токсинов и укрепляет защитные функции иммунитета. Продукт еще богат на йод, магний, цинк и калий, которые нормализуют работу всех органов и систем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая привычка может в 13 раз повысить риск появления инфаркта.