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Почему нельзя есть бананы на голодный желудок

Бананы лучше не включать в утренний рацион

сегодня, 09:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Завтрак – это один из самых важных приемов пищи, поэтому он должен быть полезным и правильно сбалансированным. Многие ошибочно считают, что для получения утреннего заряда бодрости и энергии достаточно съесть какой-нибудь свежий фрукт, в частности банан. Но диетологи утверждают обратное. 

Бананы, безусловно, содержат в себе много витаминов, микроэлементов и полезных веществ, которые необходимы нашему организму. Но съедать этот фрукт на голодный желудок не стоит. В первую очередь, в состав банана входит большое количество сахара, а значит он резко повышает в крови уровень сахара, что не очень хорошо для здоровья. Особенно, нельзя есть этот фрукт натощак людям, страдающим сахарным диабетом.

Кроме того, банан дарит ложное чувство насыщения, ведь сахар быстро перерабатывается. После съедения фрукта вы почувствуете прилив сил, но эффект будет не продолжительным. Вы очень быстро проголодаетесь и снова будете искать какой-нибудь перекус.

Диетологи рекомендуют употреблять утром банан в сочетании с другими продуктами, тогда он будет приносить организму пользу. Лучше всего добавлять фрукты в овсяную или гречневую кашу, а также в творог.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему на завтрак вредно есть йогурт. 

Источник: http://edinstvennaya.ua/health/family/6787-dietologi-rasskazali-pochemu-ne-stoit-est-banan-na-zavtrak
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