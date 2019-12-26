Назван фрукт, который улучшает зрение лучше моркови

Медики определили продукт, который необходимо периодически включать в свой рацион. Мало того, что он укрепляет защитные функции организма, так еще и положительно влияет на зрительную систему.

Оказывается, что ананас обладает не только неповторимым вкусом и ароматом, но и целым рядом полезных свойств. В первую очередь, этот фрукт богат антиоксидантами, поэтому его ежедневное употребление благотворно влияет на здоровье глаз. Он защищает от различных болезней, в частности снижает риск появления макулярной дегенерации (потери центрального зрения).

Кроме того, в ананасах содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунную систему организма, защищая его от простудных заболеваний. Также этот витамин помогает в борьбе со свободными радикалами, провоцирующими развитие раковых клеток.

Медики утверждают, что регулярное включение ананаса в свой рацион может помочь при проблемах с щитовидной железой, пищеварительной системой, гипертонией и инфекциях горла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие витамины необходимы для защиты зрения.