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Назван фрукт, который улучшает зрение лучше моркови

Этот фрукт помогает в лечении многих заболеваний

сегодня, 09:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики определили продукт, который необходимо периодически включать в свой рацион. Мало того, что он укрепляет защитные функции организма, так еще и положительно влияет на зрительную систему.

Оказывается, что ананас обладает не только неповторимым вкусом и ароматом, но и целым рядом полезных свойств. В первую очередь, этот фрукт богат антиоксидантами, поэтому его ежедневное употребление благотворно влияет на здоровье глаз. Он защищает от различных болезней, в частности снижает риск появления макулярной дегенерации (потери центрального зрения). 

Кроме того, в ананасах содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунную систему организма, защищая его от простудных заболеваний. Также этот витамин помогает в борьбе со свободными радикалами, провоцирующими развитие раковых клеток.  

Медики утверждают, что регулярное включение ананаса в свой рацион может помочь при проблемах с щитовидной железой, пищеварительной системой, гипертонией и инфекциях горла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие витамины необходимы для защиты зрения.

Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/5265712-frukt-kotoryiy-uluchshaet-zrenie-luchshe-morkovi.html
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