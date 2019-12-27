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Почему нужно начинать день с белкового завтрака

Такой завтрак поможет насытиться на долгое время

сегодня, 10:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Завтрак – обязательный прием пищи, который дарит заряд энергии и сил на весь день, поэтому его нельзя пропускать. Американские ученые провели исследование и заявили, что лучше всего завтракать продуктами, содержащими белок.   

Специалисты утверждают, что богатая белком пища дарит длительное ощущение сытости, поэтому аппетит в течении дня снижается, а значит не нужно бежать за каким-то вредным перекусом. Исследователи с помощью компьютерной томографии выяснили, что белковой завтрак уменьшает интенсивность сигналов в головном мозге, контролирующих мотивацию и удовольствие, которое мы получаем от пищи. Это позволяет избежать переедания в течении дня. 

Согласно исследованию, около 60% молодежи пропускают завтрак, поэтому перекусывают вредной пищей, а потом наедаются на ночь, отсюда появляются проблемы со здоровьем и избыточным весом. Ученые призывают всех завтракать по утрам, и этот прием пищи должен быть плотным и правильно сбалансированным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие завтраки признали самыми полезными для здоровья.

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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/5229637-vrachi-sovetuyut-nachinat-den-s-belkovogo-zavtraka.html
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