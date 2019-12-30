Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 30.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Как использовать шоколад с пользой для организма

Шоколад может оказывать целебное воздействие на организм

сегодня, 09:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Многие люди не могут отказаться себе в шоколаде, ведь это любимое лакомство не только детей, а и взрослых. К счастью, ученые с помощью новых исследований доказывают все больше и больше полезных свойств этого продукта для организма.  

Профилактика заболеваний

Специалисты утверждают, что черный шоколад богат на мощные антиоксиданты – полифенолы, которые укрепляют иммунную систему организма, защищая его от инфекционных заболеваний. Также эти вещества улучшают кровоток, положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают в крови уровень "вредного" холестерина. 

Витамины

В шоколаде с высоким уровнем какао-бобов содержится много витаминов и питательных веществ. К примеру, несколько кусочков черного шоколада могут восполнить в организме дефицит магния, который необходим для нервной системы. Также в состав шоколада входит калий, фосфор, железо, медь и витамины Е, В1 и В2. 

Настроение

Ученые доказали, что шоколад (в небольших количествах) благоприятно влияет на психологическое состояние человека, в частности повышает настроение. Этот продукт помогает расслабиться и одновременно стимулирует организм на работу.

Маска для тела и лица

Шоколад используется не только в кулинарии, но и косметологии. С его помощью можно уменьшить целлюлит, ведь шоколад способствует сжиганию подкожных жиров. Также из шоколада делают маски для лица, кожа после такой процедуры становится подтянутой и упругой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вино и шоколад способны продлить жизнь.  

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://edinstvennaya.ua/health/family/22189-kak-ispolzovat-shokolad-s-polzoy-dlya-organizma
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...