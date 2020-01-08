Напитки, которыми можно заменить кофе по утрам

Сложно представить утро без чашечки ароматного и бодрящего кофе. Но ученые неоднократно заявляли о том, что чрезмерное употребление этого напитка негативно влияет на здоровье. Как быть? Существует ли достойная ему альтернатива?

Эксперты выделили напитки, которые эффективно справляются с сонливостью и улучшают самочувствие.

Горячий шоколад

Это идеальный напиток, чтобы согреться в холодную погоду и пробудиться после сна. В состав какао входит много витаминов и полезных веществ, которые повышают работоспособность и улучшают настроение. Вместе с горячим шоколадом ваш организм получит дозу витаминов А, Е и В, а также калий, магний, фосфор и железо.

Зеленый чай

Заменить кофе по утрам можно чашечкой зеленого чая, который содержит ценные витамины и микроэлементы, в частности кофеин. Этот напиток поможет побороть сонливость, а благодаря высокому содержанию витамина С, еще и убережет организм от вирусных заболеваний. Также зеленый чай повышает работоспособность, положительно влияние на сердечно-сосудистую систему и улучшает пищеварение.

Фреши

Неоспоримую пользу для здоровья принесет сок из свежевыжатых фруктов. Этот напиток утром поможет "встряхнуть" организм и повысит его активность. В нем содержится много полезных веществ и витаминов, которые необходимы для заряда бодрости на целый день.

Имбирный чай

Это еще одна достойная альтернатива кофе. Имбирный чай с добавлением меда и лимона поможет не только проснуться утром, но и защитит организм от простудных заболеваний. Этот напиток очень полезный, ведь с его помощью улучшается пищеварение, выводятся токсины, а также укрепляется сердечная мышца и сосуды.

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