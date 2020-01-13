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Почему не стоит добавлять в чай молоко

Чай и молоко обладают антиоксидантным свойством

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские ученые провели исследование и выяснили, что чай в сочетании с молоком может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Известно, что молоко – очень ценный и полезный продукт, который содержит витамины A, D, Е, К и группы В, он помогает укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Но при взаимодействии с веществом теафлавином, которое содержится в черном чае, этот напиток теряет свои полезные свойства. Результаты исследования показали, что регулярное добавление молочного белка в чай может привести к мочекаменной болезни.

Специалисты рекомендуют употреблять эти два напитка по отдельности, тогда они будут приносить пользу организму, ведь обладают больших количеством ценных витаминов и микроэлементов. По отдельности эти напитки положительно влияют на иммунную систему, пищеварение, а входящие в их состав антиоксиданты предотвращают старение клеток и появление опухолей. Но все эти свойства нейтрализуются, если их смешать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезен для здоровья японский чай матча.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/dietologi-nazvali-glavnuyu-opasnost-chaya-s-molokom
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