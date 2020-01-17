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Названы продукты, которые повышают «гормон радости»

Есть продукты, помогающие выработке серотонина

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Многие люди не догадываются, что повысить настроение и победить усталость можно с помощью правильного рациона. Необходимо добавить в меню несколько продуктов, чтобы повысить в организме выработку "гормона радости". 

Специалисты рекомендуют для улучшения настроения съесть несколько бананов. В этих фруктах содержится много витаминов и полезных веществ, среди которых триптофан – аминокислота, из которой синтезируется серотонин. Также банан содержит калий, помогающий в борьбе с усталостью и раздражительностью.

Вторым источником "гормона радости" признана томатная паста. Эксперты говорят, что это натуральный антидепрессант, который лечит не только физическое тело, но и душу. В составе продукта находится витамины группы В, поддерживающие нервную систему, а также магний, кальций, фосфор и другие. Также томатная паста богата антиоксидантами, которые предотвращают старение клеток организма. 

Помимо этого, избавиться от усталости и грусти помогут финики. В их состав входит аминокислота, которая повышает выработку серотонина. Также в финиках много полезных веществ и минералов, помогающих восстановить силы и продуктивность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты вызывают сбой гормонов.


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Источник: http://edinstvennaya.ua/health/family/3434-gde-nahoditsya-serotonin-3-istochnika-gormona-radosti
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