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Почему гранатовый сок нужно пить круглый год

Гранатовый сок - один из самых ценных продуктов питания

21 января 2020, 11:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Все натуральные фруктовые соки приносят много пользы для здоровья, но гранатовый сок - настоящий суперфуд. Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств, поэтому включать его в рацион стоит обязательно. 

В первую очередь, гранат содержит в себе много ценных витаминов (А, С, К, Е, а также В5) и минералов (кальций, железо, калий, марганец, медь, клетчатку), поэтому он благоприятно влияет на функционирование всего организма. 

Специалисты отмечают, что гранатовый сок полезен для печени, он стимулирует ее работу и очищает от токсинов и вредных веществ. Более того, выпивая стакан гранатового сока в день в течение трех месяцев, улучшается кровоток.  Этот напиток помогает очистить стенки кровеносных сосудов от опасных отложений и, таким образом, предотвращает возникновение хронических заболеваний, таких как атеросклероз.

Кроме того, в составе граната находится много антиоксидантов, которые борются в организме со свободными радикалами, предотвращая старение клеток и образование злокачественных опухолей. 

Также гранатовый сок необходимо пить регулярно, чтобы укрепить иммунитет, контролировать артериальное давление и защитить сердце.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как томатный сок может повлиять на давление.


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Источник: https://krokdozdrowia.com/granat-8-korzysci-dla-zdrowia/
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