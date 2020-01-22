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Питание при ангине: какие продукты есть нельзя

При ангине стоит придерживаться определенной диеты

22 января 2020, 15:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Многие люди при острых болях в горле не знают, какие продукты нельзя употреблять, чтобы не усилить воспаление. Заваривая чашечку чая с лимоном, стоит задуматься, действительно ли она принесет пользу.

Специалисты советуют при ангине – остром инфекционном заболевании, придерживаться определенной диеты и исключить из рациона некоторые продукты. В первую очередь, стоит отказаться от сладостей, ведь они содержат глюкозу, которая оседает на стенках горла и становится идеальной средой для развития бактерий. Если без сладкого совсем худо, тогда можно съесть пару ложечек меда или лучше добавляйте его в теплый чай.

Помимо этого, не стоит употреблять продукты с резким вкусом: кислым, острым, горьким, соленым, потому что они приводят к отеку слизистой, раздражают горло и лишь усугубляют заболевание. Также из рациона питания при болях в горле лучше исключить газированные и слишком горячие напитки. 

Напомним, какие ошибки чаще всего допускаются при лечении ангины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как восстановить здоровье после перенесенного гриппа. 


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Источник: https://liza.ua/beauty/health-life/dieta-pri-angine/
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