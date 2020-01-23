Обнаружено новое полезное свойство ананаса

Испанские ученые выяснили, что вещество, которое содержится в ананасе способно помочь при тяжелых ожогах кожи. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Не секрет, что ананас – очень полезный и вкусный плод, в составе которого есть множество витаминов и полезных веществ, среди которых: калий, железо, медь и кальций. Также в стебле ананаса содержится бромелайн - протеолитический фермент, который очень полезен для организма.

Исследователи выяснили, что это вещество эффективно регенерирует поврежденные участки кожи, поэтому идеально подойдет для устранения тяжелых ожогов. Косметологические средства, которые содержат бромелайн, успешно прошли тестирование, после них воспаление затихает, кожа быстрее заживает, а шрамы остаются минимальные. Также кремы на основе этого вещества предотвращают заражения крови и другие серьезные последствия травм.

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