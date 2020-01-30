Как долго можно хранить продукты в холодильнике

С помощью холодильника мы можем продлить жизнь многих продуктов питания и надолго сохранить их свежесть. Но не все блюда имеют одинаковый срок годности, поэтому стоит запомнить несколько важных правил.

Супы

Кастрюлю борща можно хранить в охлажденном месте до 7 дней, при этом он не потеряет своих вкусовых свойств. Куриный бульон в холодильнике может стоять до 4 дней, а рыбный – 2 дня. Самый меньший срок годности у грибного супа – всего 24 часа. Но помните, что при каждом повторном нагревании блюдо теряет свои полезные вещества.

Макароны, картофель, рис

Считается, что продукты, приготовленные в воде можно хранить в холодильнике неделю, но это утверждение ложное. На самом деле срок годности этих блюд составляет 3 дня, а если вы добавили в них соус или заправку, то всего сутки. Это правило относится и к крупе, приготовленной в молоке. А вот рис с мясом и овощами, а также плов можно хранить дольше всего - 4 дня. Эти блюда нужно ставить в холодильник в плотно закрытых пищевых контейнерах.

Мясо

Жареное или тушеное мясо птицы: курица, мясо индейки, утка может храниться в холодном месте 3-4 дня, а свинина или говядина "проживет" целых 5 дней. Мясо следует поместить в эмалированный контейнер с плотно закрывающейся крышкой или фольгой.

Фрукты и овощи

Нарезанные фрукты и овощи можно хранить в течение 3 дней. Чем дольше фрукты и овощи остаются в холодильнике, тем меньше в них будет питательных веществ и витаминов. Хранить их стоит в пластиковых вакуумных контейнерах или стеклянных контейнерах с крышкой.

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