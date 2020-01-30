Названы специи, которые ускоряют процесс похудения

Диетологи утверждают, что специи являются богатым источником ценных веществ и витаминов, поэтому их необходимо включать в свой рацион. Некоторые специи эффективно ускоряют обмен веществ и помогают контролировать аппетит.

Корица

Это одна из самых популярных специй, способствующих похудению за счет быстрого сжигания жира. Она ускоряет обмен веществ и регулирует уровень сахара в крови. Блюда с добавлением корицы рекомендуют людям, которые любят перекусить ночью.

Куркума

Эта специя положительно влияет на работу пищевой системы и помогает при различных воспалениях. Все кухни мира используют куркуму в качестве основного ингредиента диеты для похудения. В этой специи содержится полифенольные антиоксиданты, которые подавляет процесс образования жира.

Кайенский перец

Этот продукт ускоряет обмен веществ благодаря высокому содержанию капсаицина - химическое соединение, отвечающее за пряный вкус перца чили и поддерживает выработку тепла в организме, благодаря чему увеличивается потребление энергии. Кроме того, он снижает аппетит и дает чувство сытости на длительное время.

Женьшень

Не очень популярное растение, но нельзя не упомянуть его свойства для похудения. Женьшень ускоряет обмен веществ, помогает избавиться от лишних килограммов, особенно когда традиционные диеты не работают. Женьшень регулирует уровень сахара в крови.

Розмарин

Эта специя обладает противовоспалительными свойствами и помогает поддерживать здоровый вес. Розмарин благотворно влияет на пищеварительную систему, выводя токсины, которые накапливаются в кишечнике.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие специи помогут от простудных заболеваний.

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