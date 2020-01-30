Употребление оливкового масла помогает предотвратить рак

Множество пользы может получить организм человека лишь от употребления оливкового масла. Им можно заправлять салаты, добавлять в жаренные или тушенные овощи, поскольку оливковое масло помогает похудеть, передает WomanEL.

Как отмечается, данное масло имеет мононенасыщенные жирные кислоты. Именно они способствуют здоровью сердца, а еще помогают снизить в организме холестерин. Так, во время проведения исследования было установлено, что оливковое масло помогает похудеть. При этом человеку не обязательно заниматься спортом или ограничивать себя в питании. А все благодаря наличию вышеуказанных жиров, которые имеют свойство усиливать распад жиров в организме. Множество других исследований доказали, что люди, которые употребляли это масло, сохраняли свой вес или даже худели. Также оливковое масло помогает предотвратить рак и воспаление.

Хранить оливковое масло лучше всего в холодильнике или в другом темном и прохладном месте. Такое хранение поможет избежать образованию свободных радикалов, способных повреждать клетки.

Ранее "Комментарии" писали, что лидером украинского экспорта стало подсолнечное масло.

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