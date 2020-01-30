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Кетодиета поможет сбросить вес без физических нагрузок

За счет употребления малого количества углеводов, организм человека начинает сжигать жиры

сегодня, 16:25
Автор:

• Анастасия Лысенко

Похудеть без применения физических нагрузок можно, уверенны ученые одного американского института, которые решили провести исследование. Они считают, что это можно сделать с помощью кетодиеты, передает сайт телеканала Украина.

Как отмечается, сама кетогенная диета представляет собой употребление жиров, которые занимают 75% от всего рациона. А также белков (20%) и 5% - углеводов. Но, это диета предусматривает отказ от сахара и либо-каких мучных изделий, включая вкусную выпечку. Также, диета исключает употребление самих углеводов, лишь 5%. В результате, когда углеводов начинает не хватать, а организму все ровно нужно получать энергию, организм начинает брать силы с жиров и тем самым сжигать их.

Также, кетодиета способствует снижению в организме человека гормона, отвечающего за чувство голода. Таким образом, человек также будет кушать умеренно и не переедать.

Рассчитать количество жиров, белков и углеводов очень просто. Если вес человека 70 кг, норма белка составляет 70 грамм, а вот жиров должно быть больше в 3,75 раз, то есть 270 грамм. При этом, самих углеводов должно быть меньше в четыре раза, всего 18 грамм.

Ранее "Комментарии" писали, что богатая на растительные продукты диета защищает от рака и сердечных заболеваний.


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Источник: https://kanalukraina.tv/ua/news/chto-takoe-ketodieta-i-v-chem-ee-populyarnost
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