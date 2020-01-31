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При каком заболевании категорически нельзя есть свеклу

Свекла способна усилить симптомы заболевания

сегодня, 09:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Свекла – вкусный и бюджетный овощ, из которого можно приготовить множество блюд. Но несмотря на свою ценность и пользу, свекла имеет ряд противопоказаний. 

Известно, что в состав этого овоща входят витамины В, С, Р, а также кальций, калий, фолиевая кислота, марганец, магний, фтор и мягкие щелочные металлы - рубидий и цезий. Но врачи рекомендуют исключить свеклу из рациона тем людям, которые страдают от гастрита. Оказывается, что этот продукт может усилить симптомы воспаления слизистой оболочки желудка. 

При гастрите с повышенной кислотностью, употребление свеклы крайне нежелательно, ведь она увеличивает уровень соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока. А этот фактор может привести к быстрому прогрессированию заболевания. В итоге пациент начинает жаловаться на боль в желудке, тошноту, снижение аппетита и расстройства кишечника.  

Помимо этого, специалисты не советуют употреблять свеклу людям с диабетом, ведь в состав этого овоща входит большое количество сахара. Также она противопоказана при заболеваниях почек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что свекольный сок улучшает пластичность мозга.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4822462-stalo-izvestno-komu-kategoricheski-nelzya-est-sveklu.html
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