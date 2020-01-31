При каком заболевании категорически нельзя есть свеклу

Свекла – вкусный и бюджетный овощ, из которого можно приготовить множество блюд. Но несмотря на свою ценность и пользу, свекла имеет ряд противопоказаний.

Известно, что в состав этого овоща входят витамины В, С, Р, а также кальций, калий, фолиевая кислота, марганец, магний, фтор и мягкие щелочные металлы - рубидий и цезий. Но врачи рекомендуют исключить свеклу из рациона тем людям, которые страдают от гастрита. Оказывается, что этот продукт может усилить симптомы воспаления слизистой оболочки желудка.

При гастрите с повышенной кислотностью, употребление свеклы крайне нежелательно, ведь она увеличивает уровень соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока. А этот фактор может привести к быстрому прогрессированию заболевания. В итоге пациент начинает жаловаться на боль в желудке, тошноту, снижение аппетита и расстройства кишечника.

Помимо этого, специалисты не советуют употреблять свеклу людям с диабетом, ведь в состав этого овоща входит большое количество сахара. Также она противопоказана при заболеваниях почек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что свекольный сок улучшает пластичность мозга.

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