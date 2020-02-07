Обнаружено новое полезное свойство йогурта

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Американские исследователи выяснили, что регулярное употребление йогурта благоприятно влияет на нервную систему. Об этом сообщает издание Healthystyle.
Специалисты утверждают, что этот кисломолочный продукт способен снизить симптомы депрессивного состояния. Пробиотики, входящие в состав йогурта, влияют на участки мозга, отвечающие за боль и эмоции, тем самым снижая их активность. Эти полезные бактерии также поднимают настроение, потому что доставляют в микрофлору кишечника нейроактивные соединения, положительно сказывающиеся на эмоциональном состоянии человека.
Помимо этого, йогурт улучшает работу пищеварительной системы, а также обогащает организм ценными витаминами, веществами и микроэлементами, которые укрепляют кости, волосы, а также иммунитет. Регулярное употребление этого молочного продукта помогает очистить организм от токсинов и шлаков.
Напомним, почему врачи не рекомендуют употреблять утром только один йогурт.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, в чем главная опасность йогурта для здоровья.
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