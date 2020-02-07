Обнаружено новое полезное свойство йогурта

Американские исследователи выяснили, что регулярное употребление йогурта благоприятно влияет на нервную систему. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты утверждают, что этот кисломолочный продукт способен снизить симптомы депрессивного состояния. Пробиотики, входящие в состав йогурта, влияют на участки мозга, отвечающие за боль и эмоции, тем самым снижая их активность. Эти полезные бактерии также поднимают настроение, потому что доставляют в микрофлору кишечника нейроактивные соединения, положительно сказывающиеся на эмоциональном состоянии человека.

Помимо этого, йогурт улучшает работу пищеварительной системы, а также обогащает организм ценными витаминами, веществами и микроэлементами, которые укрепляют кости, волосы, а также иммунитет. Регулярное употребление этого молочного продукта помогает очистить организм от токсинов и шлаков.

Напомним, почему врачи не рекомендуют употреблять утром только один йогурт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, в чем главная опасность йогурта для здоровья.

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