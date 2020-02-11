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"Скромный и полезный": 5 секретов лаврового листа

Лавровый лист может быть не только пищевой приправой, но и натуральным антибиотиком

сегодня, 20:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Скромный и полезный": 5 секретов лаврового листа

Эксперты рассказали о том, как приготовить масло из обыкновенного лаврового листа, который найдется на кухне практически каждой украинской хозяйки. Известно, что оно обладает антисептическими и обезболивающими свойствами, а также это мощный природный антибиотик.

Секрет довольно прост: Тщательно вымойте и простерилизуйте стеклянную банку.

Убедитесь, что лавровые листья чистые, на них нет никакой пыли или мусора.

Положите листья в банку и залейте их миндальным маслом.

Закройте герметичной крышкой и оставьте настаиваться на 40 дней.

Если вы запаслись терпением и выждали нужный срок, в вашем шкафу появился многофункциональный нектар, история которого уходит в тысячелетия. 

Способствует расслаблению мышц

Лавровое масло сужает кровеносные сосуды, сокращает и расслабляет мышцы с помощью нервных импульсов, а также улучшает кровообращение.

Лавровое масло борется с инфекционными возбудителями, которые вызывают простуду.

Кроме того, оно регулирует температуру тела и способствует потоотделению.

Отличный антибиотик

Лавровое масло обладает ярко выраженными свойствами антибиотика. Оно блокирует размножение болезнетворных микробов, бактерий и грибков.
Источник:  Новости Ю

Если вы страдаете от боли в шее или плечах, попробуйте сделать расслабляющий массаж с этим маслом.

Понижает температуру

Если вы страдаете от гриппа или простуды, обязательно делайте паровые ванночки или горячие компрессы с лавровым маслом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что медики сумели обнаружить основную причину, по которой масса тела повышается даже при жестких ограничениях в еде.







Источник:  Новости Ю


Источник:  Новости Ю


Источник:  Новости Ю
Источник:  Новости Ю


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