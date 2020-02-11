"Скромный и полезный": 5 секретов лаврового листа

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Эксперты рассказали о том, как приготовить масло из обыкновенного лаврового листа, который найдется на кухне практически каждой украинской хозяйки. Известно, что оно обладает антисептическими и обезболивающими свойствами, а также это мощный природный антибиотик.
Секрет довольно прост: Тщательно вымойте и простерилизуйте стеклянную банку.
Убедитесь, что лавровые листья чистые, на них нет никакой пыли или мусора.
Положите листья в банку и залейте их миндальным маслом.
Закройте герметичной крышкой и оставьте настаиваться на 40 дней.
Если вы запаслись терпением и выждали нужный срок, в вашем шкафу появился многофункциональный нектар, история которого уходит в тысячелетия.
Способствует расслаблению мышц
Лавровое масло сужает кровеносные сосуды, сокращает и расслабляет мышцы с помощью нервных импульсов, а также улучшает кровообращение.
Лавровое масло борется с инфекционными возбудителями, которые вызывают простуду.
Кроме того, оно регулирует температуру тела и способствует потоотделению.
Отличный антибиотик
Лавровое масло обладает ярко выраженными свойствами антибиотика. Оно блокирует размножение болезнетворных микробов, бактерий и грибков.
Если вы страдаете от боли в шее или плечах, попробуйте сделать расслабляющий массаж с этим маслом.
Понижает температуру
Если вы страдаете от гриппа или простуды, обязательно делайте паровые ванночки или горячие компрессы с лавровым маслом.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что медики сумели обнаружить основную причину, по которой масса тела повышается даже при жестких ограничениях в еде.
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