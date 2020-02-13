Названы лучшие продукты для омоложения организма

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Правильное и здоровое питание положительно влияет не только на все системы организма, но и отражается на состоянии нашего внешнего вида. Эксперты назвали продукты, которые помогают отсрочить старение.
Лесные ягоды
В рацион питания необходимо регулярно добавлять лесные ягоды, которые не только очень вкусные, но и весьма полезные. В них содержится большое количество витаминов и питательных веществ, а также антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток и предотвращают развитие онкологических заболеваний. К примеру, в чернике есть много коллагена - "строительного материала" всех соединительных тканей в организме. А вот клубника богата на витамин С и флавоноиды, которые защищают от появления раковых клеток.
Овощи и фрукты с высоким содержанием воды
Эти продукты являются кладезем ценных микроэлементов и витаминов, поэтому овощи и фрукты занимают в рационе почетное место. Для омоложения организма нужно больше употреблять огурцов, сельдерея, арбуза - они хорошо увлажняют кожу и улучшают ее упругость.
Шпинат
В состав этого растения входит фолиевая кислота, железо, витамины группы В, которые увеличивают количество эритроцитов в крови. Шпинат еще улучшает работу пищеварительной системы и помогает эффективно очистить организм от шлаков.
Морковь
О ценных свойствах этого овоща известно всем, ведь именно в моркови содержится много бета-каротина, который необходимый для правильной работы организма. Морковка также содержит мощные антиоксиданты, которые помогают отстранить процесс преждевременного старения.
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