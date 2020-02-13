Удивительные факты о еде, о которых мало кто знает

Ежедневно употребляя продукты, мы не подозреваете, насколько необычным может быть их появление или применение. Еда – значимая часть нашей жизни, источник энергии и пользы, и вот что мы должны знать о ней.

- Мускатный орех по природе своей является галлюциногеном. В Европе он был известен, как обычная пряность или лекарство. Правда, его используют также в качестве средства для опьянения, так как употребление всего 5-30 граммов ореха может вызвать галлюцинации, продолжительность которых может составлять от 2 до 5 часов.

- Авокадо сдержит в своем составе вещество персин, который вызывает у птиц практически мгновенную остановку сердца.

- Слово "компаньон" произошло от латинских "com" и "panis", что означает буквально "вместе есть хлеб".

- Чем меньше по размеру перец чили, тем он жгуче и острее.

- Мед – один из немногих продуктов, который не имеет срока годности и со временем консервируется самостоятельно.

- Если вы съедите несколько пирожков или булочек с маковыми зёрнами, тест крови на наркотики будет положительным.

- Если закрыть нос, то яблоко, картофель и лук невозможно отличить на вкус.

- В состав некоторых губных помад добавляют рыбью чешую.

- Сыр камамбер рекомендуется употреблять как можно ближе к дате истечения срока годности, но ни в коем случае после.

- Картофель – первый овощ, выращенный в невесомости на космическом корабле "Колумбия" в октябре 1995 года.

- Если хотите летом не сгореть под солнцем, ешьте пиццу. Ученые обнаружили в пицце компоненты, защищающие кожу от солнечных ожогов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие интересные факты стоит знать о яблоке.

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