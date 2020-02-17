Медики определили напиток, который полезен для зрения

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Китайские ученые провели исследование, результаты которого показали, что зеленый чай благоприятно влияет на зрительную систему.
Этот напиток содержит большое количество сильных антиоксидантов, которые предотвращают многие заболевания, в том числе и развитие глаукомы (прогрессирующее поражение зрительного нерва, - ред. авт.). Оказывается, что ценные микроэлементы и вещества, которые входят в состав чая, проникают в органы зрения и защищают их от негативного воздействия.
Известно, что флавоноиды, которыми богат этот напиток, предотвращают появление и других заболеваний, в частности рака. Исследование показало, что женщины, которые ежедневно пьют зеленый чай на 22% снижают риск развития рака молочной железы.
Кроме этого, зеленый чай положительно действует на сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет, улучшает физическую работоспособность, а также очищает организм от токсинов и вредных вещества.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток способен очистить зубы, не хуже зубной пасты.
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