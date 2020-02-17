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Гречневый или ржаной: выбираем хлеб для бутербродов

Бутерброд – популярная закуска многих стран

сегодня, 12:15 120
Автор:

• Светлана Шкурупий

Гречневый или ржаной: выбираем хлеб для бутербродов

Для того, чтобы сэндвич получился вкусным и сытным важно к нему выбрать правильную хлебную основу. Бутерброд можно сделать не только из белого хлеба, существуют и другие варианты. Об этом сообщает издание Foodandmood.

Ржаной хлеб

Диетологи уверяют, что в составе этого хлеба содержится больше всего витаминов и ценных микроэлементов. Ржаной хлеб имеет меньше калорий и прекрасно контролирует чувство голода. 

Пита

Круглый плоский хлеб, который выпекают из обычной муки очень популярен в странах Ближнего Востока.  Внутрь питы можно поместить большое количество ингредиентов, а сам хлеб очень полезный и хорошо переваривается.

Гречневый хлеб

В таком хлебе отсутствует глютен - сложный белок, который может нанести организму вред, в частности вызвать проблемы с пищеварением. Гречневый хлеб понижает сахар, а также высвобождает энергию, расходуемую на весь процесс дневной физической активности. 

Цельнозерновой хлеб

Этот вид хлеба содержит в своем составе много витаминов и ценных веществ, которые очищают организм и способствуют снижению лишнего веса. Цельнозерновой хлеб нормализует работу пищеварительной системы и уровень сахара в крови, а также продлевает чувство сытости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя полностью отказываться от хлеба и картофеля. 


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/advice/711065-kakoj-hleb-luchshe-ispol-zovat-dlja-buterbrodov
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