Гречневый или ржаной: выбираем хлеб для бутербродов

Для того, чтобы сэндвич получился вкусным и сытным важно к нему выбрать правильную хлебную основу. Бутерброд можно сделать не только из белого хлеба, существуют и другие варианты. Об этом сообщает издание Foodandmood.

Ржаной хлеб

Диетологи уверяют, что в составе этого хлеба содержится больше всего витаминов и ценных микроэлементов. Ржаной хлеб имеет меньше калорий и прекрасно контролирует чувство голода.

Пита

Круглый плоский хлеб, который выпекают из обычной муки очень популярен в странах Ближнего Востока. Внутрь питы можно поместить большое количество ингредиентов, а сам хлеб очень полезный и хорошо переваривается.

Гречневый хлеб

В таком хлебе отсутствует глютен - сложный белок, который может нанести организму вред, в частности вызвать проблемы с пищеварением. Гречневый хлеб понижает сахар, а также высвобождает энергию, расходуемую на весь процесс дневной физической активности.

Цельнозерновой хлеб

Этот вид хлеба содержит в своем составе много витаминов и ценных веществ, которые очищают организм и способствуют снижению лишнего веса. Цельнозерновой хлеб нормализует работу пищеварительной системы и уровень сахара в крови, а также продлевает чувство сытости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя полностью отказываться от хлеба и картофеля.

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