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Почему фасоль стоит почаще добавлять в свой рацион

Фасоль — бобовое растение с множеством полезных свойств

сегодня, 11:45 222
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему фасоль стоит почаще добавлять в свой рацион

Врачи-диетологи говорят, что фасоль должна регулярно появляться в рационе питания, ведь она является одним из самых полезных продуктов. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Известно, что фасоль содержит много ценных микроэлементов, среди которых натрий, калий, магний, кальций, марганец, фосфор, а также витамины: E, K, B1, B2, B6, C. Эти вещества благоприятно влияют на функционирование всего организма, обеспечивая ему защиту от различных заболеваний. 

Специалисты говорят, что фасоль помогает при проблемах желудочно-кишечного тракта, в частности предотвращает болезни толстой кишки. Дело в том, что в ней содержатся целлюлозные волокна, которые снижают риск появления злокачественных образований.

Учитывая то, что фасоль богата на калий и натрий, она рекомендуется людям, которые страдают гипертонией (повышенное давление). 

Напомним, как быстро и эффективно сбросить лишний вес с помощью фасолевой диеты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что фасоль является природным источником антиоксидантов.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/vrachi-rasskazali-o-poleznyx-svojstvax-fasoli
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