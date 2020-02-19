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Какая рыба самая полезная для организма

Рыба обязательно должна быть в рационе человека

сегодня, 09:35 662
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какая рыба самая полезная для организма

В рыбе содержится много ценных витаминов и полезных веществ, которые важны для нашего организма. Но их количество отличается и зависит от вида рыбы. Какие сорта необходимо добавлять в свой рацион?

Тунец

Эта рыба является рекордсменом среди морепродуктов по содержанию полезных омега-3 жирных кислот. Мясо тунца низкокалорийное и содержит большое количество витамина В6 а также витамины А, Е и D.

Треска 

Регулярное употребление трески полезно для сердца. Магний натрий и калий, присутствующие в составе этой рыбы, прекрасно проводят профилактику заболеваний, укрепляя сердечную мышцу.

Лосось

Мясо этой рыбы содержит огромное количество питательного белка и легкоперевариваемого жира. Не секрет, что один из самых полезных компонентов в составе лососины - полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Благодаря этому, польза лосося заключается в способности противостоять воспалительным процессам в организме человека.

Камбала 

Это одна из самых полезных белых рыб. Камбала содержит широкий спектр витаминов в своем составе. Так, в помощь нормальному обмену веществ в ней содержатся основные витамины группы В, для профилактики проблем со зрением - камбала "предлагает" витамин А и рибофлавин. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что экспорт украинской мороженой рыбы достиг 500 тыс. долларов.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/advice/1023644-samaya-poleznaya-ryba-dlya-organizma-cheloveka
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