Обнаружено новое полезное свойство винограда

Американские исследователи доказали, что регулярное употребление винограда положительно сказывается на работе нервной системы. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты выяснили, что диета, которая содержит виноград, способна обеспечить защиту от старческого слабоумия. Такой вывод был сделан, исходя из результатов эксперимента, который продлился полгода. В течение этого времени, добровольцев разделили на две группы. Одна группа употребляла экстракт винограда (2,5 чашки ягод), а другая - экстракт плацебо, схожий по вкусовым ощущениям и внешнему виду. Оказалось, что виноград помогал сохранить метаболическую активность в тех сферах мозга, в которых чаще всего проявляется слабоумие.

Ученые детально изучали, как воздействие самого винограда на работу мозга, так и его отдельных компонентов. Эксперты советуют ежедневно употреблять эту ягоду, потому что она не просто защищает мозг от когнитивных нарушений, но содержит в себе множество полезных витаминов и веществ, которые предотвращают множество заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, от какой болезни вылечит виноград.

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