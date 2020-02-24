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Какие продукты помогут избавиться от головной боли

Эти продукты стоит периодически включать в свое меню

сегодня, 10:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие продукты помогут избавиться от головной боли

Головная боль - неприятный симптом, которые мешает сосредоточиться на работе или других важных вещах. Чтобы ее унять, не обязательно принимать таблетки, которые вредят организму, можно облегчить состояние с помощью правильного рациона. 

Орехи и семена

Голова может болеть по разным причинам, одна из которых - нехватка в организме магния. Чтобы восполнить его запас употребляйте орехи, в частности миндаль и фундук, которые богаты этим микроэлементом. Также унять головную боль могут семечки кунжута и семена тыквы. 

Бобовые 

Это необходимая часть рациона, которая содержит много клетчатки, белка, ценных витаминов и полезных минералов. Люди, страдающие головными болями, должны употреблять побольше фасоли, чечевицы и других продуктов этой группы. 

Бананы

В состав этого фрукта входит триптофан - незаменимая аминокислота, которая помогает улучшить настроение, снимает усталость и облегчает приступы головной боли. 

Авокадо

О лечебных свойствах авокадо известно давно. Этот тропический фрукт содержит полезные микроэлементы и омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на системы организма. При дефиците этих кислот могут беспокоить головные боли. 

Картофель

Этот популярный и бюджетный овощ также помогает улучшить самочувствие. В составе картофеля есть калий, который снимает спазмы и приступы головной боли. Для сохранения свойств этого овоща, его следует употреблять запеченным или сваренным в мундире. 

Ранее издание "Комментарии" сообщали, какие напитки помогут от головной боли. 


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/advice/796779-produkty-oblegchayuschie-golovnuyu-bol-kak-spravitsya-bez-tabletok
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