Какие продукты помогут избавиться от головной боли

Головная боль - неприятный симптом, которые мешает сосредоточиться на работе или других важных вещах. Чтобы ее унять, не обязательно принимать таблетки, которые вредят организму, можно облегчить состояние с помощью правильного рациона.

Орехи и семена

Голова может болеть по разным причинам, одна из которых - нехватка в организме магния. Чтобы восполнить его запас употребляйте орехи, в частности миндаль и фундук, которые богаты этим микроэлементом. Также унять головную боль могут семечки кунжута и семена тыквы.

Бобовые

Это необходимая часть рациона, которая содержит много клетчатки, белка, ценных витаминов и полезных минералов. Люди, страдающие головными болями, должны употреблять побольше фасоли, чечевицы и других продуктов этой группы.

Бананы

В состав этого фрукта входит триптофан - незаменимая аминокислота, которая помогает улучшить настроение, снимает усталость и облегчает приступы головной боли.

Авокадо

О лечебных свойствах авокадо известно давно. Этот тропический фрукт содержит полезные микроэлементы и омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на системы организма. При дефиците этих кислот могут беспокоить головные боли.

Картофель

Этот популярный и бюджетный овощ также помогает улучшить самочувствие. В составе картофеля есть калий, который снимает спазмы и приступы головной боли. Для сохранения свойств этого овоща, его следует употреблять запеченным или сваренным в мундире.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, какие напитки помогут от головной боли.

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