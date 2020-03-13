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Ученые назвали самый безопасный заменитель сахара

Природа подарила человечеству вещество способное не только подсластить нашу жизнь, не навредив организму, но и, наоборот, позаботиться о нем.

сегодня, 12:31
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ученые назвали самый безопасный заменитель сахара

Сладкоежки могут вздохнуть с облегчением. Американские ученые создали своеобразный рейтинг полезности самых популярных сахарозаменителей: химических и натуральных. На вершине оказался кокосовый нектар. 

Кокосовый нектар - это на 100% натуральный продукт. Чтобы его добыть, на определенной части кокосового цветка делается специальный надрез. Оттуда вытекает нектар, который собирают в специальные бамбуковые контейнеры, а затем фасуют и продают, фактически, в сыром виде. 

Это экологически чистый продукт, способный заменить привычный свекольный сахар. По вкусовым качествам, он ничуть ему не уступает. При этом, намного полезнее. Кокосовый нектар богат витаминами группы В и микроэлементами. Также он содержит 18 полезных аминокислот. 

Из кокосового нектара, удаляя излишки влаги, изготовляют кокосовый сироп и кокосовый сахар. В нем содержится в 10 раз больше цинка, чем в его сородичах, и в 4 раза больше магния. А благодаря тому, что удается избежать химической обработки при изготовлении кокосового сахара, в нем содержится в 36 раз больше железа, чем в обычном рафинированном. 

Кокосовый нектар можно употреблять, даже, при диабете, утверждают ученые. У этого продукта низкий гликемический индекс. Однако, с врачом посоветоваться стоит. Чрезмерное потребление продукта может навредить. Не стоит увлекаться кокосовым нектаром и тем, кто следит за фигурой. Продукт достаточно калорийный. 

Что касается других сахарозаменителей, которые попали в рейтинг ученых, то к ним возникли определенные замечания. Например, диетологи не советуют злоупотреблять популярной стэвией. Она способна вызвать тошноту. А вот агава состоит на 97% из фруктозы, которая при частом употреблении воздействует на организм так же, как и обычный сахар. 

Худшими и наименее полезными заменителями сахара ученые назвали сукралозу, аспартам, ксилит и сахарин.

"Комментарии" также писали об овоще, который помогает контролировать уровень сахара в крови.



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Источник: https://lux.fm/ru/lifestyle_t4
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