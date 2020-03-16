Почему правильная диета не помогает похудеть

Если вы замечаете, что ваш вес стоит на месте, несмотря на ограничения в рационе питания и физическую активность, стоит пересмотреть принятые меры для похудения. Что мешает избавиться от лишних килограмм даже при правильной диете?

Полезные батончики

Если вы для перекуса используете различные фитнес-батончики, снеки и печенье, тогда не удивляйтесь, почему вам сложно сжигать калории. Такая закуска, несмотря на большую рекламу и спрос, не имеет ничего общего с правильным питанием. Эти продукты содержат много сахара, углеводов и вредных добавок. Если хотите перекусить, тогда возьмите фрукты, овощи или сухофрукты.

Физическое состояние

Сходите на консультацию к диетологу, он поможет вам подобрать правильный режим питания и соответствующую физическую нагрузку. Дело в том, что есть много факторов и заболеваний, которые тормозят похудение.

Строгое питание

Нельзя садится на жесткую диету, ведь она подвергает организм серьезному стрессу. Даже, если вы и достигнете желаемого результата в похудении, он будет краткосрочным. Питание должно быть правильно сбалансированным, чтобы организм получал необходимые ему вещества и витамины.

Высокие нагрузки

За день изнурительной тренировки в спортзале вы не добьетесь ничего хорошего. Да, физическая активность очень важна при похудении, но высокие нагрузки могут привести к обратному результату. Если вы будете перетруждать организм - появятся проблемы со сном, перепады настроения, хроническая усталость, которая часто заедается вредной пищей.

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