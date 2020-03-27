Диетологи рассказали, кому не следует пить на ночь кефир

Как известно, кефир с низким процентом жирности остается основным продуктом питания, который рекомендуется пить вечером, чтобы утолить ночной голод. При этом диетологи отмечают, что в некоторых случаях он может оказаться скорей вредным.

Так, употребление кефира на ночь полезно людям с нормально работающим пищеварительным трактом – здоровый организм ночью хорошо усваивает кальций.

Но также ночью происходит естественное замедление физиологических процессов организма, включая пищеварительные. Поэтому при наличии отклонений желудочно-кишечного тракта еда нежелательна, ее переваривание может стать избыточной нагрузкой.

Людям с гастритом нужно отказаться от кефира, который после употребления на ночь, может неприятно сказаться на самочувствии утром.

Диетологи подчеркивают, что кефир насыщен белком, усвоение которого требует много времени. Потратив его, организм может не успеть восстановиться к утру. Особенно плохо при этом могут чувствовать себя люди, склонные к мигреням, головным болям. Им тоже лучше отказаться от идеи употреблять кисломолочного продукта на ночь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как отреагирует организм, если его лишить молочных продуктов.







Источник: Новости.

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