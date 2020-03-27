Не только йогурт: 5 продуктов, богатых пробиотиками

Пробиотики очень нужны нашему организму, потому что укрепляют иммунитет, улучшают работу пищеварительной системы, а также препятствуют развитию многих заболеваний. Есть много препаратов, которые содержат эти бактерии, но пополнить их запас можно и с помощью обычных продуктов.

Квашеная капуста

Этот продукт содержит много полезных витаминов и веществ, в том числе и пробиотики. Они всасываются в нижнем отделе кишечника, в отличие от искусственных, которые погибают от желудочного сока. Квашеная капуста также стимулирует обмен веществ и повышает иммунитет.

Соленья

Добавляйте в рацион побольше соленых огурцов и помидоров, ведь они являются хорошим источником полезных бактерий. Но важно, чтобы в рассоле отсутствовал укус - он убивает живые микроорганизмы.

Соевые продукты

Периодически балуйте себя блюдами японской кухни, ведь в ней много соевых продуктов, которые содержат пробиотики. Так, почаще употребляйте сыр тофу, соевое масло и соус.

Кисломолочные продукты

Многие знают, что полезные микроорганизмы можно получить из кисломолочных продуктов, например, в кефире их содержится более 10 видов. Также радуйте свой желудок натуральным йогуртом (без вредных добавок) и творогом.

Чайный гриб

Настой чайного гриба давно применяется для лечения многих заболеваний. Этот напиток содержит полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника, мочевого пузыря, а также почек и печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если отказаться от молочных продуктов.

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