Не только йогурт: 5 продуктов, богатых пробиотиками

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Пробиотики очень нужны нашему организму, потому что укрепляют иммунитет, улучшают работу пищеварительной системы, а также препятствуют развитию многих заболеваний. Есть много препаратов, которые содержат эти бактерии, но пополнить их запас можно и с помощью обычных продуктов.
Квашеная капуста
Этот продукт содержит много полезных витаминов и веществ, в том числе и пробиотики. Они всасываются в нижнем отделе кишечника, в отличие от искусственных, которые погибают от желудочного сока. Квашеная капуста также стимулирует обмен веществ и повышает иммунитет.
Соленья
Добавляйте в рацион побольше соленых огурцов и помидоров, ведь они являются хорошим источником полезных бактерий. Но важно, чтобы в рассоле отсутствовал укус - он убивает живые микроорганизмы.
Соевые продукты
Периодически балуйте себя блюдами японской кухни, ведь в ней много соевых продуктов, которые содержат пробиотики. Так, почаще употребляйте сыр тофу, соевое масло и соус.
Кисломолочные продукты
Многие знают, что полезные микроорганизмы можно получить из кисломолочных продуктов, например, в кефире их содержится более 10 видов. Также радуйте свой желудок натуральным йогуртом (без вредных добавок) и творогом.
Чайный гриб
Настой чайного гриба давно применяется для лечения многих заболеваний. Этот напиток содержит полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника, мочевого пузыря, а также почек и печени.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если отказаться от молочных продуктов.
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