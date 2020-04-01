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Почему надо съедать щепотку корицы каждый день

Корица обладает противовоспалительными свойствами

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему надо съедать щепотку корицы каждый день

Американские исследователи рекомендуют почаще добавлять в свой рацион корицу, ведь она не только придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но и обладает целым рядом полезных для организма свойств. Об этом сообщает издание 7mednews.

Эксперты провели эксперимент на лабораторных грызунах, которых предварительно разделили на две группы. Первую в течение трех месяцев кормили корицей, а второй специю не давали. Результаты исследования показали, что у животных, употребляющих приправу, число противовоспалительных маркеров, которые защищают клетки от стресса, стало намного больше.

Ученые объяснили, что корица помимо того, что помогает сбросить лишний вес, так еще и снижает риск развития проблем сердечно-сосудистой системы, вызванных неправильным питанием. 

Благодаря циннамальдегиду, эвгенолу и борнеолу в составе, корица полезна и тем, что противодействует многим опасным болезням. В их числе бактериальные инфекции, золотистый стафилококк, грибковые поражения.

Также эту специю можно употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Доказано, что корица эффективно снижает уровень сахара в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как корица влияет на мозг.


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Источник: https://www.7mednews.ru/health/17621-5-prichin-sedat-schepotku-koricy-kazhdyy-den.html
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