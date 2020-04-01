Почему надо съедать щепотку корицы каждый день

Американские исследователи рекомендуют почаще добавлять в свой рацион корицу, ведь она не только придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но и обладает целым рядом полезных для организма свойств. Об этом сообщает издание 7mednews.

Эксперты провели эксперимент на лабораторных грызунах, которых предварительно разделили на две группы. Первую в течение трех месяцев кормили корицей, а второй специю не давали. Результаты исследования показали, что у животных, употребляющих приправу, число противовоспалительных маркеров, которые защищают клетки от стресса, стало намного больше.

Ученые объяснили, что корица помимо того, что помогает сбросить лишний вес, так еще и снижает риск развития проблем сердечно-сосудистой системы, вызванных неправильным питанием.

Благодаря циннамальдегиду, эвгенолу и борнеолу в составе, корица полезна и тем, что противодействует многим опасным болезням. В их числе бактериальные инфекции, золотистый стафилококк, грибковые поражения.

Также эту специю можно употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Доказано, что корица эффективно снижает уровень сахара в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как корица влияет на мозг.

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