Почему надо съедать щепотку корицы каждый день

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Американские исследователи рекомендуют почаще добавлять в свой рацион корицу, ведь она не только придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но и обладает целым рядом полезных для организма свойств. Об этом сообщает издание 7mednews.
Эксперты провели эксперимент на лабораторных грызунах, которых предварительно разделили на две группы. Первую в течение трех месяцев кормили корицей, а второй специю не давали. Результаты исследования показали, что у животных, употребляющих приправу, число противовоспалительных маркеров, которые защищают клетки от стресса, стало намного больше.
Ученые объяснили, что корица помимо того, что помогает сбросить лишний вес, так еще и снижает риск развития проблем сердечно-сосудистой системы, вызванных неправильным питанием.
Благодаря циннамальдегиду, эвгенолу и борнеолу в составе, корица полезна и тем, что противодействует многим опасным болезням. В их числе бактериальные инфекции, золотистый стафилококк, грибковые поражения.
Также эту специю можно употреблять людям, страдающим сахарным диабетом. Доказано, что корица эффективно снижает уровень сахара в крови.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как корица влияет на мозг.
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