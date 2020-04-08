"Ешьте шоколад и будьте здоровы": ученые назвали 10 полезных свойств любимого лакомства

Несмотря на то, что большое количество шоколада в рационе - это, несомненно, вредная привычка, но зато если умерить свою страсть к вожделенным плиткам, организм будет благодарен. Однако важно помнить, что речь идет не о молочном с орехами или тем более белой имитации шоколада, а о черном и горьком шоколаде.

Итак, ученые вывели 10 свойств черного шоколада, в котором не меньше 70% состава из какао-бобов.

1. Темный шоколад помогает восстановить гибкость артерий, одновременно не допуская прилипания лейкоцитов к стенкам кровеносных сосудов. Именно последнее – первая причина засорения артерий.

2. Потребление шоколада снижает риск инсульта – в среднем на целых 17%.

3. Темный шоколад полон полезных минералов, таких как калий, цинк и селен. К примеру, 100 г темного шоколада обеспечивает 67% суточной нормы железа.

4. Доказано, что какао, содержащееся в шоколаде, снижает уровень "плохого" холестерина (LDL), одновременно повышая уровень "хорошего", а также уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Флавонолы, содержащиеся в темном шоколаде, могут защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Если в солнечный день под рукой не окажется солнцезащитного крема – шоколад не плохая ему альтернатива. На короткое время, конечно же.

6. Шоколад может помочь вам сбросить вес. Невролог Уилл Клауэр утверждает, что маленький кусочек растопленного на языке шоколада за 20 минут до еды вызывает возникновение гормонов в мозге, которые отвечают за ощущение сытости. Таким образом, он автоматически сокращает количество пищи, которое вы собираетесь употребить.

7. Финское исследование показало, что шоколад снижает уровень стресса у будущих матерей, и что младенцы таких матерей улыбнулся чаще, чем потомство родителей, которые не употребляют шоколад.

8. Какао-шоколад показан для применения, когда необходимо улучшить чувствительность к инсулину. Таким образом темный шоколад - в умеренных количествах - может отсрочить или даже предотвратить развитие диабета.

9. Шоколад содержит фенилэтиламин (PEA) - то же самое химическое вещество, которое вырабатывается вашим мозгом, когда вы влюбляетесь. Именно PEA посылает организму сигнал о необходимости выработки эндорфина.

10. Флаванолы предотвращают потерю памяти у пожилых людей а также обладают противовоспалительными качествами, которые могут быть весьма полезны при лечении травм головного мозга – к примеру, сотрясения мозга.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, почему врачи рекомендуют женщинам чаще включать в рацион авокадо.













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