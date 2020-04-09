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Почему нужно есть бананы перед сном

Бананы довольно калорийный продукт

сегодня, 19:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему нужно есть бананы перед сном

Диетологи утверждают, что справиться с чувством голода в вечернее время поможет банан, даже тем, кто сидит на диете. Этот фрукт способствует выработке мелатонина и приносит организму много пользы.

Банан - очень самодостаточный фрукт. В нем содержится масса полезных веществ, которые необходимы человеку круглый год. Особенно ценится банан из-за большого содержания калия. Этот микроэлемент нужен для нормального функционирования сердца и кровеносной системы. Недостаток калия отражается на состоянии волос и ногтей, кожа тускнеет и приобретает землистый оттенок. Чтобы этого избежать - почаще употребляйте бананы.

Вторая причина съесть вечером банан заключается в том, что желтый фрукт способствует выработке мелатонина, без которого уснуть очень трудно.

А еще банан, несмотря на свою калорийность, помогает бороться с лишним весом. Он содержит клетчатку, выводит лишнюю воду из организма, снимает отеки и нормализует обменные процессы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими удивительными свойствами обладает банановая кожура.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/9803-pochemu-nuzhno-est-banany-pered-snom.html
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