Вкусный и полезный: как выбрать правильный йогурт

В натуральном йогурте содержится много витаминов и полезных веществ, которые нужны организму для правильной работы. Кисломолочные продукты необходимо включать в рацион постоянно, ведь они обладают рядом полезных свойств. Но вот как определить качественный продукт?

Чистый йогурт

Покупайте йогурт без наполнителей, фруктовых сиропов и помадок. Да, они очень вкусные, но, увы, содержат в своем составе много сахара. Из-за этого теряется польза и даже возникает вред для здоровья. Лучше возьмите натуральный йогурт и добавьте в него замороженные фрукты с ягодами.

Процент жирности

Половина йогуртов делается из молока, с содержанием жира в 1,5-6%, а есть и обезжиренные. Маркетологи указывают об этом на упаковке словом "light". Однако помните: йогурт с нулевой жирностью лишенный ценных растворимых в жирах витаминов, таких как A, D, E, K. Кальций усваивается значительно хуже. Лучше покупать продукт с низкой жирностью (1,5 — 2,5%), чем обезжиренные.

Срок хранения

Именно срок хранения говорит о натуральности продукта. Чем он меньше, тем натуральнее является продукт. Выбирайте йогурт с продолжительностью жизни 14-30 дней. Все, что больше - сплошная химия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему на завтрак вредно употреблять один только йогурт.

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