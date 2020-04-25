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Вкусный и полезный: как выбрать правильный йогурт

Йогурт обладает обширными полезными свойствами

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Вкусный и полезный: как выбрать правильный йогурт

В натуральном йогурте содержится много витаминов и полезных веществ, которые нужны организму для правильной работы. Кисломолочные продукты необходимо включать в рацион постоянно, ведь они обладают рядом полезных свойств. Но вот как определить качественный продукт?

Чистый йогурт 

Покупайте йогурт без наполнителей, фруктовых сиропов и помадок. Да, они очень вкусные, но, увы, содержат в своем составе много сахара. Из-за этого теряется польза и даже возникает вред для здоровья. Лучше возьмите натуральный йогурт и добавьте в него замороженные фрукты с ягодами.

Процент жирности 

Половина йогуртов делается из молока, с содержанием жира в 1,5-6%, а есть и обезжиренные. Маркетологи указывают об этом на упаковке словом "light". Однако помните: йогурт с нулевой жирностью лишенный ценных растворимых в жирах витаминов, таких как A, D, E, K. Кальций усваивается значительно хуже. Лучше покупать продукт с низкой жирностью (1,5 — 2,5%), чем обезжиренные.

Срок хранения 

Именно срок хранения говорит о натуральности продукта. Чем он меньше, тем натуральнее является продукт. Выбирайте йогурт с продолжительностью жизни 14-30 дней. Все, что больше - сплошная химия. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему на завтрак вредно употреблять один только йогурт.


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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/sport-a-takzhe-pitanie/1166490-kak-vybrat-pravilnyj-jogurt
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