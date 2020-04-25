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Какой суп должен быть в меню каждой семьи

Супы должны присутствовать в рационе 2-3 раза в неделю

сегодня, 11:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какой суп должен быть в меню каждой семьи

Первые блюда - это основа здорового питания. В рационе регулярно должны появляться сытные и вкусные супчики, ведь они насыщают организм витаминами и полезными веществами, которые благоприятно влияют на пищеварение. Особое внимание стоит уделить щавелевому супу.

Известно, что щавель - богатый источник витаминов А, С, группы В и микроэлементов, таких как железо, медь, цинк, калий, магний и натрий. Сам по себе он является отличным продуктом для профилактики анемии, нервных расстройств, скачков давления и появления холестериновых бляшек в сосудах.

Щавель отлично влияет на пищеварительную систему и может помочь людям, желающим заполучить идеальную фигуру. Но все же этот продукт содержит щавелевою кислоту, поэтому лучше употреблять его в составе супа и с добавлением молочных продуктов (например, сметаны) для получения максимальной пользы.

Но, определенным категориям людей эта витаминная бомба противопоказана. Врачи не советуют употреблять щавелевые супы беременным, людям с язвами, гастритом, повышенной кислотностью и нарушениями водно-солевого обмена, почечнокаменной болезнью, остеопорозом. Также всем остальным настоятельно рекомендуют варить супы только из молодых листьев, в которых умеренная концентрация щавелевой кислоты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему грибной суп очень полезен для гипертоников.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/8376-kakoy-sup-dolzhen-byt-v-menyu-kazhdoy-semi-letom.html
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