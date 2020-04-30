Медики подсказали, от какого заболевания убережет чернослив

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Американские ученые провели исследование, результаты которого показали, что регулярное употребление чернослива защищает от развития остеопороза.
Известно, что сушенные сливы содержат в своем составе множество витаминов и полезных веществ, которые укрепляют иммунитет, защищая тем самым организм от появления различных заболеваний.
Так, специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли женщины. Их разделили на две группы. Первая группа в течение нескольких месяцев ежедневно употребляла чернослив, а вторая - сушенные яблоки. Результаты исследования показали, что у женщин из первой группы риск появления остеопороза был значительно ниже, потому что у них наблюдалась высокая прочность костей.
Дело в том, что чернослив богат на кальций, магний, фосфор, цинк, железо, которые улучшают плотность костей, защищая их от ломкости.
К слову, остеопороз - это заболевание, которое разрушает структуру костей. Особенно подвержены его риску женщины в возрасте от 50 лет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чернослив снижает риск рака прямой и толстой кишки.
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