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Медики подсказали, от какого заболевания убережет чернослив

Чернослив богат целой группой витаминов

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики подсказали, от какого заболевания убережет чернослив

Американские ученые провели исследование, результаты которого показали, что регулярное употребление чернослива защищает от развития остеопороза. 

Известно, что сушенные сливы содержат в своем составе множество витаминов и полезных веществ, которые укрепляют иммунитет, защищая тем самым организм от появления различных заболеваний.

Так, специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли женщины. Их разделили на две группы. Первая группа в течение нескольких месяцев ежедневно употребляла чернослив, а вторая - сушенные яблоки. Результаты исследования показали, что у женщин из первой группы риск появления остеопороза был значительно ниже, потому что у них наблюдалась высокая прочность костей.

Дело в том, что чернослив богат на кальций, магний, фосфор, цинк, железо, которые улучшают плотность костей, защищая их от ломкости. 

К слову, остеопороз - это заболевание, которое разрушает структуру костей. Особенно подвержены его риску женщины в возрасте от 50 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чернослив снижает риск рака прямой и толстой кишки.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4365314-mediki-podskazali-ot-kakih-bolezney-uberezhet-chernosliv.html
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