Срочно в рацион: три супер-продукта для здорового питания

Одним из главных элементов здорового образа жизни является правильное питание. Сложно сформировать рацион без вредных продуктов, ведь важно учитывать даже мелкие детали. Попробуйте ввести в свое меню супер-продукты, которые служат хорошей альтернативой привычным ингредиентам, и помогут сделать рацион более интересным и полезным.

Кокосовое масло

Умеренное применение кокосового масла в пищу с другими продуктами — самое полезное, что можно сделать для организма. Его можно использовать в качестве заправки для салатов или основы для соусов к горячим блюдам. В кокосовом масле сохраняется максимум полезных веществ, поскольку его получают, в основном, холодным методом прессования. При термической обработке кокосовое масло не выделяет канцерогенов, а значит, на нем можно обжаривать продукты, не опасаясь за свое здоровье.

Финиковый сахар

Любители натуральных продуктов уже давно оценили финиковый сахар по достоинству. Финики сами по себе — идеальная альтернатива белому вредному сахару, и использовать их в качестве безвредного подсластителя для своих блюд — оптимальный для здоровья и фигуры вариант. Добавляйте его в напитки, выпечку, творог и смузи.

Льняное семя

Семена льна — еще один продукт, не так давно ставший безумно популярным. Этот суперфуд рекомендуют есть просто так: пара ложек измельченных семян раз в день обеспечат ваш организм важнейшими витаминами и незаменимыми микроэлементами, антиоксидантами, белком, омега-3 жирными кислотами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие суперфуды помогают очистить организм.

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