Пять неожиданных продуктов, которые вредят зубам

Для того, чтобы зубы были красивыми и здоровыми, за ними необходимо правильно и регулярно ухаживать. Но помимо личной гигиены следует еще обратить внимание на свой рацион питания, ведь некоторые продукты могут серьезно навредить зубной эмали. Что это за продукты?

Сухофрукты

Эти полезные сладости содержат сахар, а сама жевательная текстура кураги, чернослива и других сушеных фруктов буквально приклеивает этот сахар к зубам, провоцируя разрушение эмали и образование кариеса. Для того чтобы этого избежать, старайтесь чистить зубы после того, как полакомитесь этими продуктами.

Цитрусовые

Эти продукты, несмотря на большое количество витаминов и полезных веществ, содержат кислоты, которые негативно влияют на эмаль зубов. Для того, чтобы она нейтрализовалась, после употребления цитрусовых ничего не ешьте в течение получаса и не чистите зубы.

Белое вино

В нем содержатся различные кислоты, которые способствуют разрушению зубной эмали. Кроме того, любые алкогольные напитки вызывают дегидратацию ротовой полости, а чем меньше слюны выделяется, тем больше кусочков пищи остается на зубах и между ними.

Томатный соус

Все виды томатных соусов наносят серьезный ущерб здоровью зубов. Их кислотный pH разрушает зубную эмаль, а насыщенный красный пигмент быстро проникает в нее, вызывая потемнение.

Чипсы и крекеры

Это популярные снэки, состоящие из быстрых углеводов, которые под воздействием слюны превращаются в глюкозу, вредную для зубов. Добавьте к этому вязкую текстуру и своеобразный "мучной" налет, который остается на поверхности зубов после того, как вы полакомитесь этими продуктами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя слишком часто чистить зубы.

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