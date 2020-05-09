Медики объяснили, кому нельзя есть много огурцов

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Наступление лета радует нас изобилием вкусных овощей. Огурцы в рационе питание занимают почетную роль, ведь они обладают многими полезными свойствами. Но, как и любой другой продукт, этот хрустящий овощ имеет свои противопоказания. Медики рассказали, кому не стоит слишком увлекаться огурцами.
Известно, что этот зеленый овощ на 96% состоит из воды, но нельзя его недооценивать, ведь остальные проценты далеко небесполезны. Огурцы богаты на витамины A, C и B (B1, B3 и B6), а также фолиевую кислоту и некоторые минералы: цинк, железо, калий, фосфор, кальций, натрий и магний.
При регулярном употреблении огурцов улучшается работа сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Также эти овощи эффективно выводят лишнюю жидкость из организма, очищая его от токсинов и шлаков. Огурец является источником ценнейших щелочных солей, которые замедляют процесс старения и препятствуют образованию камней в почках.
Но есть у этого прекрасного продукта и ряд противопоказаний. Медики не рекомендуют в летний сезон увлекаться этими овощами людям, которые страдают острым и хроническим нефритом (заболеванием почек), обострением почечной недостаточности, язвой желудка, а также пациентам с повышенной кислотностью в желудке.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем для организма полезна огуречная вода.
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