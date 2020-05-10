Сезон клубники: диетологи рассказали, как похудеть на диете из любимых ягод

Перед самым разгаром сезона, когда на прилавках рынков и супермаркетов появляется сладкая и ароматная клубника, диетологи, пользуясь случаем, рассказывают о режиме питания, который поможет эффективно и без вреда для здоровья подготовиться к лету.

Согласно исследованиям, за 4-8 дней можно потерять от 2 до 4 кг.

Во время клубничной диеты упор делается на клубнику (в день нужно съедать не менее 650 г этой ягоды). Впрочем, эта диета не относится к монодиетам, которые предусматривают употребление одного продукта. Эта система питания сбалансирована по всем основным показателям. В ней есть и белки (кефир, молоко, сыр, курятина, индейка, рыба) и углеводы (ягоды, фрукты, цельнозерновой хлеб, овсяные хлопья, картофель).

Что же касается мучных изделий и сахара, то они на время этой диеты полностью исключаются из питания. То же самое касается и жиров животного происхождения (табу на сливки, сливочное масло, сало, мясо жирных сортов и колбасу).

При этом врачи обращают внимание и на возможные побочные результаты диеты в связи с тем, что клубника - сильный аллерген. Если ваш организм склонен к аллергиям, следует первых два дня внимательно прислушиваться к своему самочувствию. При появлении сыпи, свербежа, ощущение тяжести в желудке, тошноты и расстройств стула, немедленно прекратите диету. Противопоказана клубника и при гастритах с повышенной кислотностью (мелкие косточки раздражающе действуют на воспаленные стенки слизистой желудочно-кишечного тракта). С особой осторожностью следует употреблять клубнику и людям с мочекаменной болезнью, поскольку эта ягода обладает сильным мочегонным эффектом и может спровоцировать обострение (перед началом клубничной диеты стоит пройти УЗИ почек и посоветоваться с врачом).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что брюссельская капуста обладает витаминами, которые необходимы нашему организму ежедневно.





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